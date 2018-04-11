Москва, 11 апреля, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Снижение курса рубля в Кремле расценивают как «эмоциональные» и «спекулятивные» проявления. Об этом заявил 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из м/ф «Старая пластинка». Реж. Вячеслав Котеночкин. 1982. СССР А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо

По словам официального представителя Кремля, в данной ситуации нужно «спокойно и трезво» разбираться.

«Волатильность (изменчивость стоимости, прим. ИА REGNUM ) случается. Система обладает изрядным запасом прочности. Давайте дождемся отчета правительства (в Госдуме РФ, прим. ИА REGNUM )», — добавил Песков.

Добавим, финансовый рынок России начало «лихорадить» 9 апреля на фоне введения минфином США нового пакета санкций против российских компаний и крупных бизнесменов. Национальная валюта РФ подешевела к 10 апреля по отношению к евро на 3 рубля, по отношению к доллару США на 2,5 рубля.

Стоит отметить, 11 апреля на открытии торгов на Московской бирже евро преодолел отметку в 80 рублей, а доллар США поднялся в цене до 64 руб. Данное падение курса рубля — самое значительное с начала весны 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев позитивно оценил ситуацию в экономике России. В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным накануне отчета в Госдуме он подчеркнул, что «в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом».

Кроме того, Медведев сообщил главе государства, что «начался рост валового внутреннего продукта».