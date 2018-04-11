Москва, 11 апреля, 2018, 13:14 — ИА Регнум. В отчёте работы правительства России традиционно большое значение придаётся экономическим и статистическим показателям, которые фактически никак не связаны с жизнью рядовых граждан и не отражают социальную реальность. Системные проблемы экономики, которые накапливаются и всё чаще дают о себе знать, остались нерешёнными. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал доцент НИУ ВШЭ Павел Родькин, комментируя итоговый отчёт премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Government.ru Дмитрий Медведев

«В целом правительству пока удаётся удерживать экономическую стабильность, и здесь объективно достижения есть, однако, вместе с тем, принципиально не решёнными остаются системные проблемы экономики, которые накапливаются и всё чаще дают о себе знать в виде нарастающего, правда пока локального, социального недовольства», — уверен эксперт.

По его словам, отчёт правительства находится на той точке, когда санкции не достигли полной силы, поскольку по-настоящему разворачиваются только сейчас с постепенным переходом в финансовую сферу. То есть с этими вызовами только предстоит по-настоящему столкнуться уже новому правительству.

«Традиционно большое значение придаётся экономическим и статистическим показателям, которые фактически никак не связаны с жизнью рядовых граждан и не отражают социальную реальность. В риторике представителей власти слышится отчётливая попытка игнорировать происходящие политические и экономические изменения всего мироустройства и приверженность глобалистским инструментам и концепциям, в рамках которых до сих пор развивалась и российская экономика. Очевидно, что в нынешних условиях малопригодными для решения социально-экономических проблем являются и эти инструменты, и эта риторика», — уверен Павел Родькин.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев представил депутатам Госдумы ежегодный отчёт о работе правительства за истекшие шесть лет. В частности, глава Кабмина рассказал о многочисленных достижениях, которые добилась страна за последние шесть лет: вернули Крым, восстановили статус ведущей аграрной державы, построили много нового жилья.

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«Мы научились превращать вызовы в стимулы собственного развития и прошли путь, на который многие другие страны тратили десятилетия», — отмечал премьер, не зацикливаясь на текущих проблемах жизни страны.