Ярославль, 11 апреля, 2018, 13:07 — ИА Регнум. В приток Волги — реку Ковать в районе поселка Фоминское Тутаевского района Ярославской области — произошел массовый сброс куриного помета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

Yarregion.ru Загрязнение реки Ковать

Yarregion.ru Загрязнение реки Ковать

На сброс пожаловались местные жители. Департамент охраны окружающей среды совместно с ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой установили, что причиной произошедшего нарушения стало размещение птицефабрикой «Романовская» птичьего помёта на неподготовленной площадке, расположенной на водосборной территории. На фотографиях, сделанных специалистами, виден масштаб загрязнения: потоки помета ручьями текут в приток Волги.

Yarregion.ru Загрязнение реки Ковать

Департамент возбудил дело об административном правонарушении. Птицефабрика расположена недалеко от места впадения Ковати в Волгу примерно в 15 километрах выше по течению от Ярославля.

Yarregion.ru Загрязнение реки Ковать

Сейчас пробы воды в реке Ковать, а также образцы помёта находятся на анализе в аккредитованной лаборатории. Результаты позволят оценить размер вреда.