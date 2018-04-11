Москва, 11 апреля, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Текущий курс рубля чисто спекулятивный, считает первый зампред комитета Совфеда РФ по экономической политике Сергей Калашников. Об этом он заявил 11 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова председателя ЦБ РФ о том, что её ведомство «обладает достаточным набором инструментов для предотвращения угрозы финансовой стабильности, однако сейчас необходимости их применять нет».

Казимир Малевич. Трус (фрагмент). 1913

«Центральный банк несёт ответственность, в том числе Эльвира Сахипзадовна, — персональную ответственность за всё то, что творится с 2012 года с валютным курсом в РФ, — сказал он. — Эти её слова означают только одно — не хватает смелости и гражданской ответственности признать свои системные ошибки в валютном регулировании».

Кроме того, сенатор рассказал о том, как отразится на населении РФ текущее изменение курса российской валюты.

«Очень хорошо выиграют все экспортеры, в основном те «бедные» олигархи, которые сейчас страдают, — сказал Калашников. — Проиграют люди, которые каждый день ходят в магазин. Потому что 70% продуктов питания, несмотря на всё импортозамещение, мы покупаем за доллары. Что касается текущего курса, то он чисто спекулятивный. Нужно понять — наш рубль нигде, кроме территории РФ, не конвертируемый. Он конвертируемый только по воле нынешнего правительства РФ. Он не твердая валюта. Это означает, что мы за счёт открытости валютных операций создаём чисто спекулятивные схемы. Но при этом тренд повышения стоимости твёрдой валюты существует, и существует не со вчерашнего дня».

Напомним, что 10 апреля глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Московской биржи», заявила, что Банк России обладает достаточным набором инструментов для предотвращения угрозы финансовой стабильности, однако сейчас необходимости их применять нет.

«Мы, конечно, будем отслеживать ситуацию, по мере необходимости какие-то коррекции возможные вводить», — сказала Набиуллина.

Между тем в Госдуме РФ уже звучат обвинения в адрес правительства и ЦБ РФ, которым вменяют в вину обвал курса российской валюты. Так, первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов заявил, что случившееся есть прямое следствие той либеральной валютной политики, которую проводят Центробанк и кабмин.

Также отметим, что, по данным московской биржи, евро уже обновил рекорд двухлетней давности — на открытии торгов 11 апреля европейская валюта торговалась выше 80 рублей. Доллар США на открытии торгов стоил дороже 64 рублей (до 64,77 рубля) — впервые с 5 декабря 2016 года.