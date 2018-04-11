Санкт-Петербург, 11 апреля, 2018, 13:04 — ИА Регнум. На станцию «Беговая», возводимую на продолжении третьей линии петербургского метро к Чемпионату мира по футболу, подано напряжение по постоянной схеме электроснабжения. Об этом 11 апреля сообщило ОАО «Метрострой».

Https://t.me/IgorAlbin Новая ветка метро Петербурга

Подключение прошло штатно, не вызвав замечаний у заказчика, комитета по развитию транспортной инфраструктуры, и эксплуатирующей организации — ГУП «Петербургский метрополитен».

Напомним, 3 апреля на постоянную схему электроснабжения была переведена станция «Новокрестовская» на той же новой ветке третьей линии, находящаяся у стадиона «Санкт-Петербург».

Как отмечают метростроевцы, теперь началась подготовка к подаче напряжения на контактный рельс, пуска пробного электропоезда и обкатки электропоездами участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Беговая».

Кроме того, на «Беговой» и «Новокрестовской» пройдут пусконаладочные работы, на эскалаторах, траволаторах, проверка работ электросетей, подстанций и другого инженерного оборудования.

Напомним, 9 апреля АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК) предупредила о возможности ограничить подачу электроэнергии на строящихся объектах городской подземки, в том числе на новой ветке, из-за долгов со стороны метростроителей. Ежедневно объекты «Метростроя» тратят электричества примерно на 1 млн рублей.

В ОАО «Метрострой» корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что задержки оплаты связаны с медлительностью системы банковского сопровождения контрактов и организационными вопросами в ходе передачи функций заказчика от КРТИ к Дирекции транспортного строительства. «Метрострой» обещают погасить оставшуюся задолженность до 20 апреля.