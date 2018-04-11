Барнаул, 11 апреля, 2018, 13:05 — ИА Регнум. В Барнаульской городской думе весьма высоко оценивают эффективность правительственного законопроекта о концессиях (речь идёт о федеральном законе от 21.07.2014 №265-ФЗ, направленном на расширение использования механизма концессионных соглашений). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, комментируя отчёт главы правительства РФ Дмитрия Медведева в Госдуме.

Видеофрагмент с сайта duma.gov.ru Дмитрий Медведев отчитывается перед госдумой об итогах работы правительства за последние шесть лет

Данным нормативно-правовым актом была введена процедура заключения концессионного соглашения по инициативе частного инвестора. Предоставлялась возможность публично-правовым образованиям, которым принадлежат части объекта концессионного соглашения, проводить конкурс и заключать прямое концессионное соглашение совместно, в том числе в сфере теплоснабжения. До этого момента в редакции закона о концессиях образца 2005 года механизм концессионных соглашений был сложно применим на практике», — сказал депутат.

В Барнауле такой опыт был применен впервые в 2017 году на городском теплосетевом комплексе.

«Между городом и концессионером в лице Барнаульской теплосетевой компании было заключено концессионное соглашение сроком на 15 лет, по которому концессионер взял на себя обязательства не только по эксплуатации, содержанию, ремонту, но и по инвестированию в строительство новых объектов теплосетевого хозяйства на сумму более 1,6 млрд руб.

Тем самым, выступив гарантом по улучшению теплоснабжения и бесперебойной работе теплосетевого хозяйства города Барнаула. К тому же прорабатывается вопрос заключения еще одного нового концессионного соглашения, где в рамках ЕТО произойдет переподключение малых муниципальных котельных города на центральный источник теплоснабжения (от ТЭЦ концессионера), тем самым будет снижен тариф таким потребителям и обеспечена экономия бюджетных средств в части компенсации разницы в тарифах», — заключил Сергей Струченко.

Напомним, Дмитрий Медведев отчитывается сейчас в Госдуме. Его нынешний отчет в известной степени стал особенным: итоги работы премьер-министр правительства подводит за истекшие шесть лет. ИА REGNUM ведет прямую online-трансляцию.