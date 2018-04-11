Москва, 11 апреля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия») просит Роскомнадзор проверить во «ВКонтакте» ряд групп с призывами избивать школьников. Соответствующий депутатский запрос со списком групп парламентарий направила главе ведомства Александру Жарову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Отправила запрос в адрес Роскомнадзора, пусть отвлекутся от Телеги ненадолго и проверят представленный мной список групп. Мне кажется, Vk не хватает персонального внимания Александра Жарова (то колумбайнеры, то ещё что-то). Надо уже свыкнуться с мыслью, что интернет — это такая жизнь», — написала Аршинова в соцсети.

Парламентарий обратила внимание на группы Vk в Нижнем Новгороде, где состоят десятки тысяч школьников, с призывами избивать за немодную одежду в стиле «ответь за шмот».