Калининград, 11 апреля, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту жестокого обращения с благородными оленями в Калининградской области.

Vesti-kaliningrad.ru Корреспондент «Калининградских вестей» у трупа оленя

«Вчера, 10 апреля, вышел телесюжет о том, что в Краснознаменском районе в животноводческом фермерском хозяйстве в ненадлежащих условиях без ухода и корма содержится порядка 50 оленей. Около 20 туш мертвых оленей находятся в вольерах вместе с живыми животными», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального управления СК Наталья Гацко.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что речь идет об оленеводческой ферме «Серебряное копытце», которая была построена в 2016 году в нескольких километрах от г. Краснознаменска на востоке Калининградской области.

Совладельцы фермы тогда заявляли журналистам о планах создать «элитное фермерское хозяйство с большим количеством рабочих мест», а также организовать поставки на рынок России экологически чистой мясной продукции.

Кроме того, по словам совладельца «Серебряного копытца» Максима Блинова, планировалось на берегу реки Шешупе создать туристическую базу с банями из пантовых ванн.

Побывавшие на днях журналисты ГТРК «Калининград» были шокированы увиденным.

«Вокруг стоит ужасный запах, над тушами гудят мухи. Мы насчитали два десятка туш. В деревне Высокое, в трёх километрах от фермы, о том, что происходит у соседей знают, но говорят неохотно. Директор местной школы согласилась пообщаться, прячась за забором», — сообщила в кадре корреспондент «Вестей».

По данному материалу СМИ следственными органами СКР по Калининградской области инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.