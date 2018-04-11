Чебоксары, 11 апреля, 2018, 12:33 — ИА Регнум. В связи с резким потеплением в Чувашии наиболее опасная паводковая обстановка сложилась в Батыревском и Комсомольском районе. При этом «была предпосылка прорыва или перетекания воды на некоторых видах технических сооружений». Ситуация регулируется в «ручном режиме». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 апреля, на заседании чувашского правительства заявил глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров.

Cap.ru Паводок в Комсомольском районе

Было отмечено, что «сильное потепление» более всего повлияло на южные районы республики. Главный спасатель республики отметил, что температура в тени достигала +18 градусов, из-за резкого таяния снега произошло «переполнение наших малых рек».

«Это, прежде всего, Була и Кубня. В итоге пошло резкое увеличение уровня воды в данных реках — прежде всего, в Батыревском и Комсомольском районах, где провели заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям, и переведены на круглосуточный режим работы соответствующие службы. С двух часов утра уже работали в ручном режиме с двумя районами, с 3 часов утра пошло чуть-чуть уменьшение уровня воды, на данный момент уменьшение составило 25 см. Была предпосылка прорыва или перетекания воды на некоторых видах технических сооружений в Комсомольском районе», — сказал, в частности, Вениамин Петров.

По его словам, сейчас «погодные условия нам на руку», выразив уверенность в том, что паводок пройдёт «в штатном режиме»:

«Но пойдёт следующее потепление, тогда пойдёт таяние снега в лесных массивах, и возможен второй такой пик. Что касается Алатыря, то ситуация пока контролируемая, но вода выходит потихоньку на пойму. За сутки в Алатыре Сура прибавила всего 1 см».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что «погода проверяет нас на прочность, как всегда», хотя «у природы нет плохой погоды». И поручил отраслевым министрам и органам местного самоуправления «своевременно реагировать и оперативно принять меры» в случае неблагоприятно развития ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поступила информация о подтоплении талыми водами частных домовладений и личных хозяйств граждан от дежурно-диспетчерских служб 11 муниципальных образований, в том числе «наиболее сложная обстановка сложилась в Комсомольском и Батыревском районах». В Комсомольском районе введен режим повышенной готовности в связи с осложнением паводковой обстановки, вызванной продолжающимся подъемом воды в реке Кубня. В зоне подтопления здесь оказались восемь домов, при этом местные власти отмечают, что «продолжает сохраняться угроза обрушения гидротехнического сооружения на реке Кубня возле села Комсомольское».

В Батыревском районе наблюдается повышение уровня воды на реке Була, гидротехнических сооружениях и других водоемах. В настоящее время на опасных участках организовывается круглосуточное дежурство ответственных служб. В администрации отмечают, что в паводковый период в зону возможного подтопления попадают шесть населенных пунктов района с возможным количеством населения более 200 человек. Ранее в режим повышенной готовности в перешли Алатыре.

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Отметим, что в Чувашии произошёл очередной трагический случай на воде. 9 апреля в Шемуршинском районе утонула 10-летняя девочка.

«Глубина воды была совсем небольшая, это промоина возле пруда. Возможно, девочка хотела почистить сапоги. Причины происшествия пока устанавливаются. Конечно, прежде всего, приносим соболезнования родителям в связи с потерей дочери. Это уже не первый случай. Еще в начале весны, 11 марта, в Чебоксарском районе брат с сестрой катались с горки на санках, девочка трех с половиной лет оказалась в промоине реки и умерла от переохлаждения. Подобные случаи были и в прошлом году», — констатирует Вениамин Петров.

Спасатели обращаются к родителям с просьбой быть не оставлять детей у водоёмов одних.

«Детям интересно, забавно где-то подпрыгнуть, прокатиться и прочее. Ни в коем случае этого нельзя делать. Категорически запрещено сейчас выходить на пруды, лед очень рыхлый, хрупкий и в любой момент может провалиться. Безопасность должна быть превыше всего. Соблюдайте все меры безопасности, находясь возле водоемов и рек», — говорит глава ГКЧС Чувашии.