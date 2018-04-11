Ещё одна трагедия на воде и «ручной режим»: паводок в Чувашии
Чебоксары, 11 апреля, 2018, 12:33 — ИА Регнум. В связи с резким потеплением в Чувашии наиболее опасная паводковая обстановка сложилась в Батыревском и Комсомольском районе. При этом «была предпосылка прорыва или перетекания воды на некоторых видах технических сооружений». Ситуация регулируется в «ручном режиме». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 апреля, на заседании чувашского правительства заявил глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров.
Было отмечено, что «сильное потепление» более всего повлияло на южные районы республики. Главный спасатель республики отметил, что температура в тени достигала +18 градусов, из-за резкого таяния снега произошло «переполнение наших малых рек».
«Это, прежде всего, Була и Кубня. В итоге пошло резкое увеличение уровня воды в данных реках — прежде всего, в Батыревском и Комсомольском районах, где провели заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям, и переведены на круглосуточный режим работы соответствующие службы. С двух часов утра уже работали в ручном режиме с двумя районами, с 3 часов утра пошло чуть-чуть уменьшение уровня воды, на данный момент уменьшение составило 25 см. Была предпосылка прорыва или перетекания воды на некоторых видах технических сооружений в Комсомольском районе», — сказал, в частности, Вениамин Петров.
По его словам, сейчас «погодные условия нам на руку», выразив уверенность в том, что паводок пройдёт «в штатном режиме»:
«Но пойдёт следующее потепление, тогда пойдёт таяние снега в лесных массивах, и возможен второй такой пик. Что касается Алатыря, то ситуация пока контролируемая, но вода выходит потихоньку на пойму. За сутки в Алатыре Сура прибавила всего 1 см».
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что «погода проверяет нас на прочность, как всегда», хотя «у природы нет плохой погоды». И поручил отраслевым министрам и органам местного самоуправления «своевременно реагировать и оперативно принять меры» в случае неблагоприятно развития ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее поступила информация о подтоплении талыми водами частных домовладений и личных хозяйств граждан от дежурно-диспетчерских служб 11 муниципальных образований, в том числе «наиболее сложная обстановка сложилась в Комсомольском и Батыревском районах». В Комсомольском районе введен режим повышенной готовности в связи с осложнением паводковой обстановки, вызванной продолжающимся подъемом воды в реке Кубня. В зоне подтопления здесь оказались восемь домов, при этом местные власти отмечают, что «продолжает сохраняться угроза обрушения гидротехнического сооружения на реке Кубня возле села Комсомольское».
В Батыревском районе наблюдается повышение уровня воды на реке Була, гидротехнических сооружениях и других водоемах. В настоящее время на опасных участках организовывается круглосуточное дежурство ответственных служб. В администрации отмечают, что в паводковый период в зону возможного подтопления попадают шесть населенных пунктов района с возможным количеством населения более 200 человек. Ранее в режим повышенной готовности в перешли Алатыре.
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Отметим, что в Чувашии произошёл очередной трагический случай на воде. 9 апреля в Шемуршинском районе утонула 10-летняя девочка.
«Глубина воды была совсем небольшая, это промоина возле пруда. Возможно, девочка хотела почистить сапоги. Причины происшествия пока устанавливаются. Конечно, прежде всего, приносим соболезнования родителям в связи с потерей дочери. Это уже не первый случай. Еще в начале весны, 11 марта, в Чебоксарском районе брат с сестрой катались с горки на санках, девочка трех с половиной лет оказалась в промоине реки и умерла от переохлаждения. Подобные случаи были и в прошлом году», — констатирует Вениамин Петров.
Спасатели обращаются к родителям с просьбой быть не оставлять детей у водоёмов одних.
«Детям интересно, забавно где-то подпрыгнуть, прокатиться и прочее. Ни в коем случае этого нельзя делать. Категорически запрещено сейчас выходить на пруды, лед очень рыхлый, хрупкий и в любой момент может провалиться. Безопасность должна быть превыше всего. Соблюдайте все меры безопасности, находясь возле водоемов и рек», — говорит глава ГКЧС Чувашии.