Москва, 11 апреля, 2018, 12:26 — ИА Регнум. В России за шесть лет общая смертность снижена на 6,8%, особенно сильно сократилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом перед депутатами Госдумы о деятельности правительства за шесть лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожилой человек за игрой в шахматы

По его словам, смертность от инсультов за шесть лет снизилась на 20%, а от инфарктов — на 17%. Этому способствовало перестроение экстренной помощи при инсультах и инфарктах.

Кроме того, добавил Медведев, в России был обновлен парк машин скорой помощи. Так, только в прошлом году было поставлено более 1,5 тыс. машин.

Также за шесть лет удалось добиться самой низкой в истории страны материнской и младенческой смертности. Материнская смертность сократилась на 36,5%, а младенческая — на 35%.

Свой вклад в снижение материнской и младенческой смертности внесло строительство перинатальных центров. За шесть лет по программе строительства таких центров сдали 49 клиник, и их продолжают строить.

Читайте также: Отчёт Дмитрия Медведева в Госдуме: итоги работы за 6 лет

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев ежегодно выступает в Госдуме с традиционным отчетом о работе правительства России. Это выступление десятое по счету.