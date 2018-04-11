Москва, 11 апреля, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Член Совфеда Франц Клинцевич убежден, что военные советники Дональда Трампа в буквальном смысле ломают голову, пытаясь найти ответ на вопрос: как далеко готова пойти Россия в случае американских ракетных ударов по Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

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«Ответ, судя по всему, на сегодняшний день не найден, и это, пожалуй, единственное, что пока останавливает США от применения силы в Сирии», — сказал сенатор.

Он полагает, что не стоит испытывать терпение России, не говоря уже о том, чтобы загонять ее в угол.

«Мы, разумеется, понимаем, что наш ответ на американские удары в Сирии, особенно если пострадают российские военнослужащие, может привести к войне, пусть даже и локальной. Но не отреагировать на эти удары, если они, разумеется, будут нанесены, — значит, по сути, дать отмашку США на новые провокации, которые не заставят себя ждать. Таким образом, речь идет лишь об оттяжке времени — рано или поздно отвечать на провокации США все равно придется», — рассуждает парламентарий.

«Не надо ставить Россию перед таким выбором», — добавил он.