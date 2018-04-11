Москва, 11 апреля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. России начали упорно навязывать роль врага, пытаясь выдавить Россию из мировой политики и экономических отношений, заявил в ходе ежегодного отчета правительства России Госдуме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Chris Costes На карандаше

По его словам, США и Евросоюз вопреки здравому смыслу начали навязывать России роль врага. Москву также пытаются выдавить из мировых экономических отношений.

Россия с этим давлением, безусловно, справится и обратит эти действия на пользу нашего собственного экономического развития.

«Но не забудем тех, кто вредит нашей стране и проводит антироссийскую политику», — сказал Медведев.

Также он отметил, что последнее решение администрации США в этой сфере — это попытка бороться мерами недобросовестной конкуренции.

Читайте также: Отчёт Дмитрия Медведева в Госдуме: итоги работы за 6 лет

Напомним, 11 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев представит Госдуме ежегодный отчет о работе правительства РФ. Нынешний отчет будет «в известной степени особенным, потому что это не просто отчет за 2017 год, но и итоги работы правительства за истекшие шесть лет», говорил ранее Медведев.