Таможенники лишили калининградку-эмигрантку техники для добычи криптовалюты
Калининград, 11 апреля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. В Калининградской области на границе с Польшей задержана незадекларированная установка для добычи криптовалюты. Как сообщили сегодня, 11 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможне, инцидент произошел на пункте пропуска «Багратионовск-Безледы».
На границу на автомобиле «БМВ» прибыла гражданка Россия, которая в настоящее время проживает в Польше. Женщина не стала заполнять пассажирскую таможенную декларацию, однако осмотр иномарки показал, что в задней части салона предположительно находится товар с превышением норм ввоза.
«В результате таможенного досмотра на полу багажника автомобиля были обнаружены в общей сложности пять новых шин и установка, предназначенная для добычи криптовалюты (майнер)», — уточнили в ведомстве.
Женщина пояснила, что товары ввозила в Калининградскую область для личного пользования.
Шины и майнер изъяты в качестве предметов административного правонарушения и помещены в камеру хранения вещественных доказательств, в отношении гражданки РФ возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ («Недекларирование»).
Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что чиновники регионального правительства активно продвигают идею майнинга,
А региональный вице-премьер Александр Шендерюк-Жидков выступил с инициативой, что криптостаратели смогут стать полноправными резидентами ОЭЗ Калининградской области, вложив лишь миллион рублей.