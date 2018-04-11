Калининград, 11 апреля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. В Калининградской области на границе с Польшей задержана незадекларированная установка для добычи криптовалюты. Как сообщили сегодня, 11 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможне, инцидент произошел на пункте пропуска «Багратионовск-Безледы».

Калининградская областная таможня Тот самый майнер, изъятый у калининградки

На границу на автомобиле «БМВ» прибыла гражданка Россия, которая в настоящее время проживает в Польше. Женщина не стала заполнять пассажирскую таможенную декларацию, однако осмотр иномарки показал, что в задней части салона предположительно находится товар с превышением норм ввоза.

«В результате таможенного досмотра на полу багажника автомобиля были обнаружены в общей сложности пять новых шин и установка, предназначенная для добычи криптовалюты (майнер)», — уточнили в ведомстве.

Женщина пояснила, что товары ввозила в Калининградскую область для личного пользования.

Шины и майнер изъяты в качестве предметов административного правонарушения и помещены в камеру хранения вещественных доказательств, в отношении гражданки РФ возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ («Недекларирование»).

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что чиновники регионального правительства активно продвигают идею майнинга, т. е. добычи виртуальной валюты. В частности, губернатор Антон Алиханов, выступая не так давно на Сочинском инвестиционном форуме заявлял, что видит всю Калининградской область «масштабной майнинг-фермой».

А региональный вице-премьер Александр Шендерюк-Жидков выступил с инициативой, что криптостаратели смогут стать полноправными резидентами ОЭЗ Калининградской области, вложив лишь миллион рублей.