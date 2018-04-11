Кемерово, 11 апреля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. В отношении начальника пожарного звена, выехавшего на пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», Сергея Генина главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

По данным следствия, при тушении пожара в «Зимней вишне» Генин, являясь командиром звена газодымозащитной службы, вместе с командиром отделения Антоном Бридовым, пожарным пожарно-спасательной части № 2 Александром Малышенко и А. Ананьевым зашли в горящее здание через западный вход. Ананьев как очевидец происходящего сообщил о нахождении на четвёртом этаже в одном из кинозалов большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у данного входа лестничный марш как кратчайший путь. Однако Генин проигнорировал эти сведения. Он направил своё звено к дальнему лестничному маршу. А Бридов и Малышенко беспрекословно проследовали за своим командиром.

«Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчинённые вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на четвёртый этаж. В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей. В результате халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на четвёртом этаже в кинозале № 2 ТРЦ «Зимняя вишня», — уточняют в СКР.

Отмечается также, что по месту жительства Генина проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек, произошёл 25 марта. По факту ЧП возбуждены уголовные дела по статьям 109, 219 и 238 Уголовного кодекса РФ.