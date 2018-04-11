Якутск, 11 апреля, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) перенесла проведение общественных слушаний по строительству газоперерабатывающего комплекса в Мегино-Кангаласском районе республики на неопределённый срок. Причиной принятия этого решение стала возникшая в компании неразбериха, вызванная возбуждением уголовного дела в отношении группы компаний «Сумма» и обысками во входящей в неё ЯТЭК, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель республиканского общественного движения «Сир» («Земля) Иван Степанов. Эти сведения общественнику сообщил руководитель Якутского газоперерабатывающего комплекса Денис Соломатин.

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«Сейчас в компании большая неразбериха, поэтому они считают нецелесообразным что-то предпринимать. Поэтому, возможно, проведение общественных слушаний по проекту газоперерабатывающего завода и приостановили, — объяснил Иван Степанов. — Я предполагаю, что, возможно, поменяется собственник, и этот вопрос опять вернётся к нам. Уверен, что чистая вода реки Лена, высоковольтные линии, федеральная дорога, железнодорожные пути, газопровод не дадут покоя инициаторам строительства на берегу нашей реки этого производства. Руководство ЯТЭК по-прежнему считает проект завода очень хорошим и полагает, что его надо всё равно реализовывать, и чем раньше, тем лучше».

Перенос общественных слушаний эколог расценивает как передышку, этот факт обрадовал общественников. Тем не менее перестать действовать Иван Степанов и «Сир» не намерены и сейчас собираются вместе с учёными досконально изучить экспертизу оценки воздействия завода на окружающую среду (ОВОС).

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«Мы сейчас ОВОС изучим, сделаем экспертное заключение и постараемся найти риски, которые в ЯТЭК не учли», — подчеркнул Иван Степанов, отметив, что руководство Якутской топливно-энергетической компании обещало скоро вернуться к этой теме, когда у них решатся связанные с делом «Суммы» вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, намерение построить газоперерабатывающий завод по производству метанола в Мегино-Кангаласском районе Якутии вызывает у экологов опасения. Факторами риска для создания такого производства эксперты называют вечную мерзлоту (на которой собрались возводить предприятие), особенности климата (опасные выбросы с завода в условиях безветренных зим будут висеть над населёнными пунктами до весны), неудачно выбранное место (газоперерабатывающий комплекс собираются расположить выше по течению от водозабора Якутска).

31 марта совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в рамках уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств. Под стражу также помещен руководитель входящей в группу компании «Интэкс» Артур Максидов. Братья Магомедовы подозреваются в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Максидову инкриминируют участие в преступном сообществе с использованием служебного положения и крупное мошенничество. Речь идет об ущербе в размере 2,5 млрд рублей.

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