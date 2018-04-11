Баку, 11 апреля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. В Азербайджане избиратели активно и организованно голосуют на выборах президента, на некоторых участках — очереди. Об этом 11 апреля сообщает член ЦИК России в составе миссии ШОС Евгений Шевченко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По его словам, явка на выборах высокая. На участках — большое число наблюдателей, люди голосуют с самого утра, день выборов объявлен выходным.

«На некоторых участках просто очереди стоят», — сказал Шевченко РИА «Новости».

Он также отметил, что наблюдатели миссии ШОС работают как в Баку, так и в других регионах Азербайджана. В их числе представители России (три человека), Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Пакистана и Китая.

На многих участках обеспечено видеонаблюдение, следить за трансляцией можно через интернет. Вероятно, Азербайджан перенял положительный опыт России по повышению прозрачности выборов, пояснил Шевченко.

Голосование стартовало в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Уже через два часа, по данным ЦИК, проголосовали около 19% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в Азербайджане проходят досрочные президентские выборы. На высший пост претендует действующий глава государства Ильхам Алиев и еще семь кандидатов.

Выборы будут признаны состоявшимися независимо от явки. Ранее в конституцию были внесены изменения, снявшие ограничение на число президентских сроков. Президент теперь избирается на семь лет.

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