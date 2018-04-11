Ереван, 11 апреля, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Парламент Армении сегодня, 11 апреля, единогласно проголосовал за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом. Все 95 депутатов, присутствующие на заседании высказались за соглашение.

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Документ был подписан 24 ноября 2017 года на саммите программы Евросоюза «Восточное партнерство» в Брюсселе и вступит в силу после ратификации всеми 28 странами-членами ЕС.

Соглашение Армения — ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Как заявил 10 апреля замминистра иностранных дел Армении Карен Назарян соглашение поднимает на новый уровень двусторонние отношения Армении с ЕС, основанные на общих ценностях и тесных связях.

По словам посла Евросоюза в Армении Петра Свитальского, ратификация соглашения с Евросоюзом позволит ему условно вступить в силу уже с 1 июня. По словам Свитальского, между тем, процесс ратификации соглашения Европейским союзом будет продолжаться.

Как вы знаете, первой соглашение ратифицировала Эстония. Кроме того, мы знаем, что в других странах начался процесс ратификации. Таким образом, процесс ратификации в ЕС будет продолжен в соответствии с законодательством каждого государства. Мы ожидаем, что в середине мая обсуждения пройдут в Европейском парламенте, и парламент выразит свою поддержку этому соглашению», — сказал Петр Свитальский в интервью армянской службе «Радио Свобода».

По словам посла ЕС в Армении, соглашение между Ереваном и Брюсселем может стать «движущей силой модернизации и реформ».

Потому что мы убеждены, что, приняв правила ЕС, Армения сможет модернизировать свою экономику и различные сферы жизнедеятельности», — отметил дипломат.

Что касается возможного влияния нового витка напряженности в отношениях между Западом и Россией на отношения между ЕС и Арменией, то по словам Свитальского хорошо, что за последние месяцы и годы Армении удалось сохранить и совместить свои союзнические отношения с Россией с дружескими отношениями с Европейским союзом.

Я участвовал в ряде переговоров на высоком уровне между представителями Армении и ЕС и могу сказать, что атмосфера была очень дружелюбной во время каждой встречи, и я думаю, что это очень хорошо. Это не означает, что ЕС и Армения имеют одинаковую позицию по всем международным вопросам. Но важно то, что между Евросоюзом и Арменией нет двусторонних проблем. Кроме того, даже если Армения имеет другую позицию по некоторым международным вопросам, Европейский союз не рассматривает это как некое недружественное или конфронтационное действие, и то же самое со стороны Армении. Поэтому, я считаю, что эта дружеская атмосфера нашего политического диалога на самом высоком уровне представляет собой большое достижение для наших повседневных отношений. Я надеюсь, что это останется так. Я не вижу никаких причин для осложнения наших отношений, и наши армянские коллеги очень хорошо справляются. Я считаю, что многовекторная внешняя политика — это наилучший рецепт для Армении. Думаю, что это тот путь, по которому нужно идти».

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О «многовекторной внешней политике» Армении 8 апреля высказался также глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Армения демонстрирует своим примером, что на практике отнюдь не бессмысленно развивать отношения по всем направлениям.

Наоборот, это является выигрышной политикой и выгодной для соответствующей страны. Нельзя ставить страны, которые находятся на постсоветском пространстве перед ложным выбором — или с Западом, или с Россией. Это абсолютно идеологизированный, политизированный подход. То, что Армения настояла на таких отношениях с ЕС, которые в качестве компонента достигнутых документов включают в себя признание прав и обязанностей Армении в других интеграционных процессах, это, я думаю, шаг в правильном направлении. Безусловно, для того, чтобы ни Армения, ни Азербайджан, ни другие участники программы ЕС под названием «Восточное партнерство» не ущемлялись в правах, для того, чтобы их интересам не наносился ущерб, очень важно, чтобы Европейский союз отказался от порочной логики «или-или», которая уже привела к событиям 2014 г. на Украине. Это равносильно тому, чтобы украсть у соответствующего народа возможность полноценно, полноформатно развивать сотрудничество со всеми своими соседями», — сказал Лавров.

Он отметил, что достаточно оптимистично смотрит на будущее отношений между ЕАЭС и ЕС. Правда, по мнению Лаврова, это будущее наступит не скоро, но жизнь будет заставлять постепенно двигаться навстречу друг другу.