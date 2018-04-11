Дамаск, 11 апреля, 2018, 11:44 — ИА Регнум. В воздушном пространстве над Сирией не осталось ни одного самолета, полеты прекратились после уведомления Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), свидетельствуют данные портала Flightradar24.

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Самолеты обходят территорию Сирии в небе над Ливаном, Иорданией, Турцией и Израилем. Пассажирские рейсы не осуществляются уже с ночи по московскому времени.

Согласно предупреждению, опубликованному на официальном портале EASA, полеты в Восточном Средиземноморье опасны в связи с возможными ракетными ударами по Сирии.

Аналогичное предупреждение российским авиакомпаниям ранее дала Росавиация, сообщают СМИ. Предупреждения регуляторов действуют 72 часа. Также не исключаются сбои в работе навигационного оборудования.

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Ранее в Пентагоне сообщили, что в связи с готовностью ударить по территории Сирии в боевую готовность приведены находящиеся на позициях корабли, самолеты и крылатые ракеты. По данным источника телеканала i24News в Пентагоне, приказ о начале атаки от президента США Дональда Трампа ждут «в любую минуту».

Авиаудары США по Сирии ракетами класса «воздух — земля» и/или крылатыми ракетами возможны в течение следующих 72 часов. Пока официальной информации о готовящейся атаке не поступало.

США готовы начать агрессию против Сирии в связи с якобы примененным в провинции Восточная Гута химоружием. В «атаке» вновь обвинили президента Сирии Башара Асада.

Факт применения химоружия в городе Дума не подтвердили ни сирийские медики, ни российские военные. МИД РФ назвал сообщения о химатаке информационным вбросом.