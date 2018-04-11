Ярославль, 11 апреля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации назначило Светлану Гусар ректором ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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В академию Гусар пришла в июле 2017 года на должность проректора, а уже в августе была назначена исполняющей обязанности ректора и возглавила вуз.

Светлана Гусар окончила три вуза: Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова (факультет социально-политических наук), МУБиНТ и Институт Управления. В 2012 году баллотировалась в депутаты муниципалитета от «Яблока».

За достижения в области научно-исследовательской работы Светлана Гусар трижды награждалась Почётными грамотами Российской академии естественных наук. Имеет 92 опубликованные научные работы по вопросам развития образования, в том числе аграрного, и работы, опубликованные в иностранных издательствах. Является независимым экспертом аттестационных, конкурсных комиссий и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в органах государственной власти и местного самоуправления.