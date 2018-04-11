Ялта, Крым, 11 апреля, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Девять месяцев работы Елены Сотниковой на посту главы администрации Ялты показали её неэффективное управление территорией и неумение находить общий язык с местным бизнесом и населением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил местный активист и общественник Сергей Сардыко, комментируя кадровые перестановки в руководстве курортного города.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ялта

«Как шутят: в России новое кадровое назначение — «цена одного ужина». Говорить об эффективности нового врио главы администрации Ялты Алексея Челпанова пока рано, ялтинцы просто его не знают как руководителя. Однако можно утверждать, что девять месяцев работы Елены Сотниковой показали её неэффективное управление территорией и неумение находить общий язык с местным бизнесом и населением», — сказал общественник.

По его словам, ни один из 23 депутатов Ялтинского горсовета, единогласно проголосовавших за отставку Сотниковой и утверждение Челпанова, не захотели обсудить вопрос о законности назначенного конкурса на замещение должности главы горадминистрации.

«Демократия — это же прежде всего процедура. Увы, непонятно зачем включённые в Устав муниципального образования Ялтинским горсоветом осенью прошлого года дополнительные требования к кандидату на должность главы горадминистрации (возраст и квалификация) по-прежнему могут снова стать основанием для отмены конкурса в ходе новых судебных разбирательств. Зачем было спешить с назначением конкурса? На этот вопрос мне не смог ответить и вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский, отвечающий за внутреннюю политику и связь. А ведь идут суды ещё по декабрьскому конкурсу», — пояснил Сергей Сардыко.

Он также отметил, что Елена Сотникова не отчиталась за девять месяцев своей работы.

«Вообще получается, что администрация города Ялты в 2017 году не работала — на официальном сайте последний отчётный период заканчивается декабрём 2016 года», — добавил общественник.

Напомним, 10 апреля Ялтинский горсовет принял отставку главы администрации города Елены Сотниковой, назначив на её место временно исполняющим обязанности бывшего помощника председателя крымского Совмина Алексея Челпанова.

Согласно открытым источникам, Челпанов Алексей Владимирович является бывшим сотрудником Службы охраны в АР Крым Управления государственной охраны Украины. В 2014 году перешёл на службу в ФСО РФ, а позже работал в должности помощника председателя Совета министров РК.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2014 до лета 2017 года курортным городом руководил Андрей Ростенко. В конце октября конкурс на замещение вакантной должности мэра Ялты закончился скандалом и его отменой — спустя неделю после единогласного одобрения кандидатуры Елены Сотниковой на пост главы администрации города, депутаты ялтинского горсовета на внеочередной сессии изменили своё решение. О проведении конкурса было объявлено ещё в июле, но конкурсную комиссию создали только в октябре. В её состав вошли крымский вице-премьер Владимир Серов и чиновники из правительства Республики и ялтинской мэрии.

31 октября Ялтинский суд приостановил действие решения, принятого конкурсной комиссией, но, несмотря на это, депутаты проголосовали на внеочередной сессии за избрание Сотниковой главой администрации Ялты. Спустя неделю после единогласного одобрения кандидатуры Елены Сотниковой на пост руководителя Ялты депутаты горсовета на внеочередной сессии отменили своё решение. И лишь в декабре депутаты ялтинского горсовета со второй попытки выбрали главой администрации города представителя партии «Единая Россия» Елену Сотникову.