Ярославль, 11 апреля, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Сенатор от Ярославской области Анатолий Лисицын прокомментировал «мусорный скандал», который разгорается в Ярославле. По его мнению, губернатора Дмитрия Миронова «подставило» окружение, и теперь глава региона должен взять на себя личную ответственность за провал «мусорной темы».

Страница в Facebook Анатолия Лисицына Анатолий Лисицын

«Дмитрий Миронов как избранный народом губернатор вынужден взять на себя личную ответственность за провал своего окружения темы мусора. Вот чем отличается избранный руководитель от назначенного. Ответственностью перед народом и личной жертвенностью за неудачи своего коллектива», — отмечает Анатолий Лисицын.

По мнению Лисицына, московские специалисты в ярославском правительстве ещё недостаточно понимают настроения ярославцев, а расчёт на административный ресурс не сработал.

«Фактически подставили губернатора и показали свою стратегическую и управленческую слабость. Фактор народа — это то, что может спасти и помочь в самой сложной ситуации! Если народ почувствует открытость власти. Общественная Палата — это ещё не общественность, это представители общественности. Кроме того, отдавать лидерство в этой теме другой партии — это политический проигрыш перед выборами», — считает сенатор.

Он отмечает, что «козырной картой» в этом вопросе действительно является строительство мусороперерабатывающего предприятия.

«Не вывоз мусора, в этом мы сами горазды. Проблема мусоропереработки — это беда нашей страны, наших регионов. И первыми получить такой проект — за это надо бороться! Еще несколько месяцев назад, если эта возможность реальна, необходимо было эту тему донести до сознания народа, сделать её ключевой, как важный Проект, подписать первичные документы. Получить гарантии от Правительства России, гарантии от инвестора, провести этот проект через бюджет для включения в план проектирования и т.д. И вот только тогда можно было идти на подписание временного соглашения с Москвой. Будет уверенность в проекте завода — будет поддержка народа. Начнём с начала!», — пишет на своей странице в Facebook Анатолий Лисицын.

Напомним, в 12 часов на Советской площади начнутся одиночные пикеты против завоза в в Ярославль московского мусора.