Чебоксары, 11 апреля, 2018, 11:32 — ИА Регнум. В 11 муниципальных образованиях Чувашии в результате паводка произошло подтопление частных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУЧС Чувашии со ссылкой на данные ЕДДС районов и городов.

Cap.ru Подтопление в Комсомольском районе

По данным ведомства, за прошедшие сутки, 10 апреля, поступила информация о подтоплении талыми водами частных домовладений и личных хозяйств граждан от дежурно-диспетчерских служб Аликовского, Батыревского, Ибресинского, Канашского, Комсомольского, Марпосадского, Урмарского, Цивильского, Яльчикского, Янтиковского районов и г.Шумерля.

«Наиболее сложная обстановка сложилась в Комсомольском и Батыревском районах, где главами администраций районов на заседаниях районных комиссий по чрезвычайным ситуациям было принято решение о переводе руководящего состава администраций и сельских поселений на круглосуточный режим работы. Все возникающие проблемные вопросы разрешаются оперативно. Ситуация находится под контролем», — заверяют в региональном ГКЧС.

Cap.ru Паводок в Комсомольском районе

В Комсомольском районе введен режим повышенной готовности в связи с осложнением паводковой обстановки, вызванной продолжающимся подъемом воды в реке Кубня.

«Жители улиц Энгельса, Пушкина и Кубнинская села Комсомольское в эти дни на себе испытали обильные осадки прошедшей зимы. В зоне подтопления оказались восемь домов. По улицам текут реки, затоплены погреба и огороды. Жители этих улиц к весенним подтоплениям привыкли. Но такого разлива талых вод никто не ожидал», — говорят в администрации районе.

В зоне подтопления работает оперативный штаб, угрозы жизни и здоровью жителей нет, жизнеобеспечение не нарушено. На случай эвакуации развернут пункт временного размещения на базе «Комсомольской ЦРБ».

Cap.ru В Комсомольском районе введен режим повышенной готовности

«На 06:00 часов утра 11 апреля наблюдается снижение уровня воды на 30 см. Но осложняется ситуация тем, что продолжает сохраняться угроза обрушения гидротехнического сооружения на реке Кубня возле села Комсомольское. Неутешителен и прогноз погоды на сегодня. Есть вероятность небольшого дождя и мокрого снега. Именно по этой причине руководитель муниципалитета принял решение перекрыть дорогу в том направлении и мобилизовать спецтехнику, пригодную для спасательных работ и отсыпки дороги, плавательные средства и приготовить палатки и пропитание, если придется эвакуировать жителей», — поясняют в администрации района.

Cap.ru Подтопление в Комсомольском районе

В Батыревском районе наблюдается повышение уровня воды на реке Була, гидротехнических сооружениях и других водоемах. В настоящее время на опасных участках организовывается круглосуточное дежурство ответственных служб. В администрации отмечают, что в паводковый период в зону возможного подтопления попадают шесть населенных пунктов района: Батырево, Туруново, Старые Тойси, М. Арабузи, Т. Тимяши, Н. Бахтиярово с общим количеством 65 хозяйств с возможным количеством населения более 200 человек.

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Ранее в Алатыре перешли в режим повышенной готовности.

В Цивильском районе, по данным администрациина 11 апреля, уровень воды реки Большой Цивиль составляет 700 см при критическом уровне 812 см.

«Вследствие выпадения дождей в первых числах месяца произошло интенсивное таяние снега, наблюдается подъем уровня паводковых вод на реках Цивильского района», — говорится в сообщении.