Донецк, 11 апреля, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Заявления украинской стороны о ночном обстреле Авдеевки со стороны Донецкой Народной Республики (ДНР) — ложь с целью отвлечь внимание от утреннего обстрела Донецка военными Украины. Об этом сообщил 11 апреля представитель оперативного командования ДНР.

Marie-Lan Nguyen Отвлекающий маневр

Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал в своём Facebook, что военные ДНР минувшей ночью обстреляли позиции вооружённых сил Украины (ВСУ). В ответ на это представители ДНР назвали подобные заявления провокацией и ложью.

«Сегодня утром ВСУ подвергли массированному обстрелу жилые квартала Донецка, есть раненые среди гражданских лиц, разрушения. Хочу обратить внимание на заявление Жебривского, которое является ложью и частью провокационных действий противника», — заявил представитель оперативного командования.

По его словам, удары по Донецку киевские власти пытаются оправдать выдуманными обстрелами своих позиций. Он подчеркнул, что военные ДНР продолжают соблюдать режим прекращения огня.

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Напомним, согласно данным пресс-службы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), за сутки 9 апреля ВСУ 21 раз нарушили «режим тишины» в ДНР.

Отмечается, что украинские силовики обстреляли Васильевку, Спартак, Минеральное, Донецк, Петровское, Ленинское, Коминтерново, Саханку и Дзержинское из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки обстрелов зафиксировано не было.

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