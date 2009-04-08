Москва, 11 апреля, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Евро обновил рекорд двухлетней давности — на открытии торгов 11 апреля европейская валюта торговалась выше 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 10 марта 2016 года, максимальная цена доходила до 80,4 рубля. Доллар США на открытии торгов стоил дороже 64 рублей (до 64,77 рубля) — впервые с 5 декабря 2016 года.

По данным на 10:10 мск евро на бирже стоит 79,88 рубля. Один доллар США стоит дороже 62 рублей.

В пунктах обмена валюты за евро просят 79 рублей, за доллар — около 64 рублей.

Падение рубля происходит на фоне введения минфином США новых антироссийских санкций. Кроме того, наблюдается обострение ситуации вокруг Сирии.

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