Вашингтон, 11 апреля, 2018, 11:25 — ИА Регнум. В NASA начали сборку нового марсохода Mars 2020 Rover. Об этом 10 апреля сообщает издание Space.

NASA Марсохода «Марс-2020»

Процесс сборки должен занять около 1,5 лет. Работы идут в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине, штат Калифорния.

Запуск марсохода планируется осуществить с космодрома на мысе Канаверал в июле 2020 года. Для этого предполагается использовать ракету-носитель Atlas V.

Аппарат представляет собой научную лабораторию размером с небольшой автомобиль на шести колёсах. Его длина составит около трёх метров, ширина — 2,7 м, высота — 2,2 м. Масса составит примерно 1050 кг.

Главной задачей Mars 2020 Rover будет поиск признаков жизни на Марсе. Аппарат будет изучать геологическое строение красной планеты, состав атмосферы, а также произведёт оценку природных ресурсов и соберёт образцы грунта и камней.

Кроме того, марсоход должен будет оценить угрозы, с которыми могут столкнуться люди во время экспедиций на планету. На его борту также будет установлен прибор для получения кислорода из атмосферы Марса.

Напомним, предыдущий марсоход, Curiosity, был запущен в августе 2012 года. В настоящий момент он продолжает выполнять свою миссию.

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