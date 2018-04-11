Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2018, 11:21 — ИА Регнум. В сентябре 2018 года в Ростовской области состоятся выборы в Законодательное собрание. Войти в новый состав депутатского корпуса на следующую пятилетку пожелали три чиновника из администрации Ростова-на-Дону. Об этом стало известно после состоявшегося заседания регионального организационного комитета по подготовке и проведению праймериз партии «Единая Россия», на котором было зарегистрировано трое новых участников. Уйти из-под крыла сити-менеджера города-миллионника Виталия Кушнарёва хотят первый заместитель главы администрации, куратор коммунальной сферы, а также заместитель начальника управления здравоохранения города, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Здание Ростовской-на-Дону городской думы

Стоит отметить, что в должности городских чиновников претенденты на депутатский мандат проработали около года. Так, Александр Скрябин был назначен на должность первого заместителя сити-менеджера в феврале 2017 года. До чиновничьего поста занимал должности заместителя генерального директора по технической политике, затем первого заместителя гендиректора АО «Водоканал Ростова-на-Дону». Также с сентября 2013 года являлся депутатом донского парламента.

Владимир Сакеллариус был назначен заместителем сити-менеджера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в мае прошлого года. До этого он руководил ООО «Квадро» — компанией, занимающейся управлением многоквартирными домами. Сакеллариус также обладал депутатским мандатом в донском парламенте — являлся членом комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи, а также местному самоуправлению.

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Третьей участницей стала заместитель начальника здравоохранения города — начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка Юлия Порутчикова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в донской парламент состоятся уже осенью. Согласно проекту регионального бюджета, подготовка и проведение голосования обойдутся в 353,6 млн рублей. Право на формирование своего законодательного органа власти есть у 3 млн 200 тыс. жителей Донского региона.

Предыдущие выборы в Заксобрание Ростовской области были проведены в 2013 году. Тогда было избрано 60 депутатов («Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия»). Большинство депутатских мандатов было у членов партии власти.