Санкт-Петербург, 11 апреля, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Петербургские депутаты вняли предупреждениям представителей ФАС и убрали из закона о государственных унитарных предприятиях (ГУП) поправку, которая дает особые преференции «Городскому управлению инвентаризации и оценки недвижимости"(ГУИОН), передает 11 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Судя по всему, закон пришлось изменить уже после того, как петербургское Управление ФАС вынесло Законодательному собранию официальное предостережение о нарушении закона о защите конкуренции.

После многолетней борьбы антимонопольщиков с депутатами за госконтракты, которые без конкурсов отдавались государственным унитарным предприятиям, а также после нескольких судебных решений Заксобрание было вынуждено все же изменить закон «О ГУПах». Однако во втором чтении депутаты протащили туда поправку, которая позволяла все же оставить на особом положении ГУИОН.

В УФАС такой ход заметили и отреагировали. В марте этого года управление установило, что комитет имущественных отношений (КИО) Смольного без проведения торгов заключил в 2017 году контракт на оказание услуг с ГУИОН, что нарушает закон о конкуренции. Как следует из решения антимонопольного органа, рынок оказания подобных услуг в Петербурге вполне конкурентен, и КИО обязан был проводить торги. Кроме того, ГУИОН и так привлекает в качестве субподрядчика другие фирмы — например, ООО «Мегатэкс» с 1998 по 2018 год — что опровергает довод КИО и ГУИОН о том, что только ГУП может оказывать эти услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне УФАС вынесло петербургскому парламенту официальное предостережение «от совершения планируемых действий по принятию проекта закона Санкт-Петербурга в редакции опубликованной поправки». В итоге, городской парламент поправку о ГУИОН из окончательной редакции изъял.

Напомним, ФАС пыталась бороться с преференциями петербургских ГУПов с 2011 года, но губернатор и городской парламент упорно сопротивлялись. Норма, которая позволяет это делать и вводит ограничения для остальных компаний, появилась еще в 2007 году. ФАС считает это ограничением конкуренции, так как подобная ситуация возможна лишь в сферах, где нет конкурентного рынка, в отличие от тех областей, где петербургские ГУПы по факту являются монополистами — транспорт, гостиницы, информационное обслуживание, техническое обслуживание, ремонт объектов гражданской обороны, инженерные изыскания, строительство и проектирование, содержание мостов, тоннелей, набережных, ритуальные услуги, праздничное оформление.