Тель-Авив, Израиль, 11 апреля, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Бывший глава Совета национальной безопасности Израиля, бригадный генерал Яаков Амидрор рассказал 10 апреля газете Jerusalem post, какими основным положениями руководствуется Израиль по отношению к Сирии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тель-Авив

«Израиль проявлял особую осторожность в своих действиях в Сирии, чтобы не нанести ущерба российским интересам. Это касается и ненанесения урона режиму Асада», — отметил он.

Впервые столь высокопоставленный и компетентный израильский стратег признает, что Иерусалим всячески избегает действий, направленных на подрыв сирийского режима. Вместе с этим Амидрор признал, что Израиль активно действует и будет действовать против иранских объектов в Сирии, чтобы избежать для себя прямой угрозы.

Амидрор выразил признательность президенту России Владимиру Путину за его позитивное отношение к еврейскому государству, но добавил, что в вопросе Ирана существует некоторый диссонанс, поскольку именно Иран и шиитские милиции играют важную роль в осуществлении наземных зачисток террористов и оппозиции на земле.

Израиль провел за эти годы сотни военных операций на территории Сирии против объектов Ирана, «Хезболлы» и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Между Израилем и Россией существует координация действий, которая позволяет избежать прямых столкновений.