Москва, 11 апреля, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Военное противостояние между США и РФ будет выгодно российской стороне, поскольку продемонстрирует, на что способна американская армия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«У нас нет никакой опасности во внешней политике. Если сегодня нам из США угрожают, то впервые у нас будет прямое противостояние, мы отработаем нашу технику против агрессора, я вас уверяю, ничего не будет сделано, они никогда не воевали ни с кем, и только стоит нам направить наши приборы, они будут говорить: «Что?» Но нам выгодно, чтобы посмотреть, на что они способны», — заявил Жириновский.

По его словам, любое силовое столкновение между РФ и США будет проходить вне территорий этих стран.

«Никогда ни одна бомба не упадет на территорию PФ и на территорию США. Но нам жалко турок, персов, арабов, курдов, украинцев. Все события будут разворачиваться в ближайшее десятилетие: либо Ближний Восток — несчастная Сирия, либо Украина — бедные украинцы», — уверен Жириновский.