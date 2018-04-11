Ярославль, 11 апреля, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Внеочередного заседания муниципалитета по поводу перспективы ввоза в Ярославль отходов из Московской области не назначено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Муниципалитет Ярославля

Он был крайне острожен, комментируя этот вопрос:

«Пока не собираемся созывать внеочередное заседание, посмотрим результаты той встречи, которая была у губернатора. Я еще, честно говоря, не прочитал стенограмму — какие решения там были приняты, как общественность на это отреагирует. Сейчас надо всю фактуру собрать, а потом уже будем однозначно этот вопрос в депутатском корпусе обсуждать. Внутри мы пообсуждали уже этот вопрос фракционно. Пока не буду говорить какие-тот конкретные вещи, до конца еще не разобрались. Мы для себя позицию вырабатываем и потом уже проинформируем все СМИ», — сообщил Артур Ефремов.

По его словам, обращений от депутатов с просьбой провести внеочередное заседание муниципалитета не поступало. Последнее заседание состоялось 28 марта, следующее должно состояться в конце апреля.