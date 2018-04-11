Ереван, 11 апреля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Парламент Армении ратифицировал представленное правительством соглашение «О всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом и Европейской общиной атомной энергии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аппарат парламента Армении На заседании парламента Армении

Соглашение было принято единогласно. 95 из принявших участие в голосовании парламентариев проголосовали за.

Представляя документ, заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян сообщил, что соглашение направлено на формирование и регулирование нового уровня равных и партнерских отношений двустороннего сотрудничества. Документ регулирует двусторонние отношение в политической, экономической и торговой сферах, отметил замминистра. Отдельная часть текста соглашения касается мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, где подтверждается позиция ЕС по содействию усилиям Минской группы ОБСЕ. Соглашение предполагает также гармонизацию законодательного поля Армении с европейским.

Согласно официальной позиции Еревана, положения соглашения не противоречат обязательствам Армении в рамках иных международных структур и регулируют диалог между Арменией и ЕС в политической и экономической сферах, отраслевое сотрудничество и торговые отношения. Документ вступит в силу после его ратификации всеми странами ЕС. Кроме прочего, действие соглашения будет способствовать упрощению процесса переговоров с ЕС по либерализации визового режима с Арменией.

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В 2013 году после того, как Ереван заявил о намерении вступить в Евразийский экономический союз, процесс подготовки соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС был свернут. Взамен стороны начали готовить Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом и Европейской общиной атомной энергии.

Соглашение вступит в силу 1 июня текущего года.