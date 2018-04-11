Ярославль, 11 апреля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Ярославской области Анатолий Грешневиков («Справделивая Россия») опасается, что в регион будут свозить радиоактивные и бактериологические отходы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам народный избранник.

Анатолий Грешневиков

У нас ужасное состояние полигонов в Переславле и Угличе. Люди воют. У них отравлены реки и колодцы. А теперь это еще будет и в Ярославле? Губернатор Ярославской области говорит, что надо помочь москвичам. Он москвич и его желание помочь своим понятно, но мы-то ярославцы — почему мы должны это делать?! Нам за размещение московского мусора у себя обещают 500 миллионов, но человеческая жизнь стоит дороже!», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Анатолий Грешневиков.

Народный избранник рассказал, что был недавно на полигоне «Скоково», встретил там московских водителей, которые признались, что давно возят туда мусор. Грешневиков предположил, что это делается бесплатно и без разрешения.

«У нас до сих пор нет регионального оператора по уборке мусора, я предлагал губернатору проект мусороперерабатывающего завода австрийской фирмы, которая построила завод в Костроме, но он отказался», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Грешневиков.

Депутат сказал, что никто не знает, какие отходы будут вести к нам в регион.

«Может, это будут бытовые, а может медицинские или радиационные. В Волоколамске люди гибнут от этого мусора. Губернатор что, хочет, чтобы у нас так было?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Грешневиков.

Депутат написал письма о сложившейся ситуации в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову.