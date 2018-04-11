Москва, 11 апреля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Госкорпорация Роскосмос закупит три ракеты-носителя «Союз-2.1а» для запуска транспортных грузовых кораблей «Прогресс МС». Об этом сообщается на портале госзакупок.

Mil.ru Подготовка ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Общая стоимость контракта составит 3,65 млрд руб. Контракт заключен с ракетно-космическим центром «Прогресс».

Ракеты должны быть поставлены в срок до 25 ноября 2019 года. Гарантийный срок хранения и эксплуатации ракет-носителей должен составлять 6,5 лет.

Напомним, 1 февраля 2018 года состоялся третий запуск с космодрома Восточный. В результате запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» на орбиту были выведены 11 спутников. Все они вышли на заданные орбиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта с космодрома Плесецк воздушно-космическими силами (ВКС) России был произведен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2».

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