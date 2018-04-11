Великий Новгород, 12 апреля, 2018, 01:11 — ИА Регнум. Транспортная доступность Новгорода для туристов остается проблемой, и для привлечения гостей теперь родилась новая идея: заманивать их не в сам Великий Новгород, а в его средневековую копию — древний Хольмгард. Об идее, предложенной властям столичным агентством исторических проектов «Ратоборцы», рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ольга Ларина.

Скриншот Агентство «Ратоборцы» Исторический парк «Хольмгард» может выглядеть примерно так

Затея предполагает устроение в Новгородской области (где именно — не раскрывается) исторического тематического парка, задуманного как финал проекта «Путь в Хольмгард».

«В Хольмгарде вы сами решаете, куда пойти и чем заняться. Здесь вас ждёт настоящая Древняя Русь. Станьте частью мира дикого Северо-Запада», — говорится в презентационных материалах.

В парке будет как минимум 3 тысячи гектаров (!) «мрачного, таинственного русского леса», который будет оборудован «для комфортного и безопасного исследования» посреди «дебрей с топями и болотами». Этот парк древнерусского периода должен стоить миллиарды, но кто будет финансировать воплощение затеи — пока сказать сложно: группа инвесторов сформируется позднее. Для начала придумано провести исторический эксперимент с погружением в прошлое, своего рода реалити-шоу, в котором семь человек проживут девять месяцев на хуторе без современных удобств, электричества и средств связи. Один из участников проекта сообщает, что строительство домов на этой площадке начнется уже в мае.

О том, как в мире востребован эксклюзивный дорогой туризм, на презентации проекта в Великом Новгороде говорил и президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько:

«Нам страшно не хватает эксклюзивного дорогого туристического продукта. А теперь представьте: сколько может стоить настоящее путешествие в прошлое?»

По мнению Сергея Шпилько, исторический парк «Хольмгард», если бы он появился в Новгородской области, смог бы привлекать сюда туристов не меньше, чем «Диснейленд» — 700—900 тыс. человек в год как минимум.

Увы, «Сапсан» Новгород всё так же минует, а аэропорт так и не построен. Да и до места презентации корреспондент ИА REGNUM шел от Новгородского кремля по улице, на которой нет даже тротуара, зато само место — Белая башня — отреставрировано с применением самых последних технологий.

Какими планируются радужные перспективы «древнерусского Хольмгарда», читайте в статье: Мир дикого Северо-Запада

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