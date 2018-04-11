Ярославль, 11 апреля, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Страницы губернатора Дмитрия Миронова, который вчера заявил о том, что Ярославская область «должна помочь Москве с мусором», утонули в гневных комментариях жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Дмитрий Миронов

Несмотря на то, что ярославцы уже знали о том, что мусор из столицы поступают на свалку в «Скоково» — видеоподтверждение этому сделал депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев — региональное правительство до последнего пыталось эту информацию замалчивать. Потом начали появляться официальные пресс-релизы, в которых факт поступления столичных отходов не подтверждался, но и не опровергался. И вот 10 апреля губернатор Ярославской области «открыл карты» и опубликовал на своих страницах в соцсетях информацию о намерениии Ярославской области помочь Москве:

«Правительство Москвы вышло к нам с просьбой о помощи в размещении отходов на полигоне «Скоково» под Ярославлем. Ситуация с утилизацией мусора в столичном регионе очень острая. И мы можем помочь соседям справиться с этой проблемой. Речь идет о 200 тысяч тонн в год, причем временно», — написал он.

Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы в социальных сетях. Сотни ярославцев делали репосты и оставляли возмущенные комментарии на страницах губернатора Ярославской области.

Особенно массово и наглядно жители выразили свое мнение на странице Дмитрия Миронова ВКонтакте: там за несколько часов появилось несколько сотен комментариев. Практически во всех люди высказывали свое возмущение намерением главы региона и требовали не принимать решения о приеме московского мусора.

Надо отметить, что очень многие ярославцы просили губернатора «размещать этот мусор на своей даче». Были и призывы к Дмитрию Миронову покинуть свой пост и «отправляться обратно в Москву».

«Нельзя категорически этого делать! Ярославская область и так лидирует по онко заболеваемости! Почему экология, здоровье людей ставится ниже, чем какие-то деньги?!»

«Дмитрий Юрьевич, разберитесь, пожалуйста, почему у нас закрылся мусорный завод. Мусор не сортируется, не брикетируется и не сжигается. Современное оборудование простаивает. Тем временем мусор складируют, нанося непоправимый вред экосистеме. Ярославль стоит на Волге. Вся территория города находится в зоне речного бассейна и является водосборной площадью Волги. Завозить сюда мусор без утилизации — это преступление. Через 10−15 лет остро назреет проблема утилизации. Если Москве на это не хватает денег, откуда их возьмет Ярославль?»

«Конечно, у кого чуточку есть мозга, тот против. А кто за, так пусть за 500 млн к себе на дачу этот мусор собирает. Мы поддержим и свой мусор к вам на дачу принесем»

«Дмитрий Юрьевич, что значит — работа будет вестись? Остановите это все немедленно! Мало того мусор, который уже поступил на полигоны ЯО из Москвы — увезти обратно!!!»

«Мы против, наши дети будут жить в этом городе и мы не хотим жить в этой московской грязи. У нас и так самая высокая заболеваемость по онкологии!!! Вы наш губернатор и должны защищать своих жителей !!! Эти 500 млн не вылечат наших детей!!!»

«Категорически против! Пусть мусорный полигон где-нибудь на Рублевке делают»

«Раз Москва такая богатая и такая умная, то почему бы ей У СЕБЯ не построить мусороперерабатывающий завод? Если проблему переполнения свалок решать только путём перераспределения мусора на другие свалки, эта проблема никогда не решится! И этих смешных 500 млн не хватит, даже чтобы нормально утилизировать заявленные 200 килотонн! А ведь их реально будет гораздо больше! Ведь учет-то никто не ведёт…»

«По официальной версии, они только собираются завозить, а реально уже везут сотнями машин».

«За 500 млн. продать своё здоровье. Интересное решение».

«С какой общественностью вы согласовали ??? Повысит экологическую безопасность? Вы жителей города за баранов держите?»

«Ярославцы против! И переславцы, наверняка, были против и Ростов! Золотое кольцо скоро превратится в мусорное. Москва должна стоить заводы по переработке, а не решать стихийно свои вопросы, выезжая за счёт нас. Здоровье не купишь»

«Дмитрий Миронов, если вы хотите узнать реальное мнение общественности, а не подставной, с которой вы вчера встречались, то санкционируйте проведение митинга 18.04. Там и узнаете мнение народа!»

«Сначала завод — а потом думать будем! Не будите спящую собаку, Дмитрий Юрьевич, народ у нас терпеливый и аполитичный, в общей своей массе, ну если уж допекут. историю все знают!»

«Если это цена за московские подачки в виде всякой поношенной техники и т.д. и т.п. То нам этого не надо. Не делайте из нашего города свалку. История и народ вам этого никогда не простят!!!

Против, соседние области Калуга и Владимир отказались от такого щедрого предложения почему там губернаторы думают о людях, о экологии области? В области своего мусора хватает! Подумайте о людях, а не о деньгах и прибыли!

Ярославская область одна из первых по онкозаболеваниям. Прошу не увеличивать количество мусора из соседних областей. Давайте разберемся с нашими проблемами, а соседние области пусть САМИ решают свои. Я хочу чистый воздух в нашем городе.

Губернатор должен думать о своем регионе, о жителях перед которыми он в ответе. От этой подписи зависит здоровье детей Ярославля. О каком городе спорта может идти речь, если город станет токсичным?

11 апреля с 12 часов дня начнутся одиночные пикеты на Советской площади Ярославля. Жители выйдут с плакатами и потребуют от губернатора услышать их мнение.

Кроме того, в Ярославле начали сбор подписей против привоза в регион мусора из Москвы и Подмосковья. Об этом 10 апреля рассказал председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев. На 18 апреля запланирован митинг на площади Волкова.