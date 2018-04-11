Ярославль, 11 апреля, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко полагает, что взаимодействие в вопросе размещения московского мусора в Ярославской области может стать толчком к развитию мусороперерабатывающей отрасли региона. Его слова приводит официальный портал правительства области.

Yarregion.ru Роман Колесов, Дмитрий Степаненко, Дмитрий Миронов

Если для них ситуация безвыходная, то для нас она может стать дополнительным толчком к развитию. Мы, конечно, можем им сказать «нет», но это несовременно и недальновидно. Мы же живем в одной стране», — сказал Дмитрий Степаненко.

По словам Степаненко, даже без московского мусора ситуация в регионе в этом направлении в ближайшее время изменится.

Напомню также, что в сентябре у нас уже начинает работать единый региональный оператор. Это означает, что в области закроется большая часть свалок. Останется шесть якорных полигонов, на которых будут применены новые технологии, внедрены методы глубокой переработки», — сказал Дмитрий Степаненко.

Отметим, что в Московской области мусорные скандалы также начались после закрытия более половины полигонов.

По словам заместителя председателя Правительства Романа Колесова, бюджетный трансферт в размере пятисот миллионов рублей, позволит значительно укрепить производственный потенциал полигона «Скоково», обеспечить постоянный мониторинг состояния окружающей среды в зоне воздействия полигона, а также реализовать ряд мероприятий, направленных на повышение экологической безопасности региона в целом.

«Планируются выделение новой дополнительной рабочей карты на теле полигона и организация там независимого технологического процесса размещения отходов. Дополнительно будут созданы рабочие места, приобретена необходимая современная техника, обустроена станция весового контроля, рассчитанная на вес не менее 100 тонн», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Помимо 500 млн рублей, ожидаемых ярославскими чиновниками от правительства Москвы, «прорабатывается возможность реализации инвестиционного проекта по созданию мусороперерабатывающего комплекса на базе полигона ТКО «Скоково». Совокупный объем инвестиций оценивается в 800 миллионов рублей». Неясно, идет ли речь о дополнительных 800 млн, или же эта сумма включает в себя 500 млн от московского правительства.

Региональные власти обещают, что вопрос размещения московского мусора в Ярославской области в ближайшее время обсудят члены Ярославской общественной палаты и депутаты областной Думы.