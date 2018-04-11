Южно-Сахалинск, 11 апреля, 2018, 11:18 — ИА Регнум. В областном суде Южно-Сахалинска началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу о катастрофе большого автономного морозильного траулера «Дальний Восток». Защита утверждает, что следствие и суд первой инстанции допустили серьёзные ошибки, в результате которых в местах лишения свободы оказались невиновные. Сотни профессиональных моряков-дальневосточников — капитаны дальнего плавания, старшие помощники капитанов, старшие механики, тралмастера, заведующие производством и другие профессионалы, много лет проработавшие в море, — требуют пересмотра дела и освобождения невиновных. Подробности непростого дела продолжает изучать ИА REGNUM .

Цитата из х/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Свободу Юрию Деточкину!

Читайте также: Выживший в катастрофе траулера «Дальний Восток»: судно погубила жадность

Чудовищная катастрофа в Охотском море в апреле 2015 года потрясла страну. В результате крушения БАТМ «Дальний Восток» погибли 69 моряков, 22 получили травмы и увечья. Семьи погибших моряков получили такую травму, которая будет сказываться еще долгие годы. Соболезнования семьям погибших выразил глава государства. Общество требовало сурового наказания всех, повинных в гибели людей. Суд состоялся, приговор вынесен. Однако флотская общественность, родственники погибших, выжившие в катастрофе моряки, которые, казалось бы, должны быть удовлетворены, сегодня продолжают требовать справедливости, пересмотра дела и освобождения тех, кто, по их мнению, необоснованно оказался в колонии.

«Каждому из нас доподлинно известны истинные причины крушения, которые заключаются в грубейших ошибках капитана, вахтенного помощника капитана. Они и привели к гибели 69 человек. Участь осужденного капитана Борисова и других несправедливо осужденных может постигнуть и нас — честных тружеников моря. Суд признал виновными и капитана, и вахтенного помощника. Но они заплатили за гибель людей своими жизнями. Мы заявляем, что если бы судном тогда управлял капитан Анатолий Борисов, трагедии бы не произошло. Он не допустил бы череды системных ошибок, которые привели катастрофе», — написали в своем письме на имя председателя Областного суда Сахалинской области Михаила Короля моряки.

Письмо редакции ИА REGNUM предоставил адвокат одного из осужденных Евгений Ефимчук.

На сегодняшний день под обращением к главному судье островного региона стоит более 1100 подписей профессиональных моряков.

По мнению опытных дальневосточных штурманов, человек, исполнявший обязанности капитана в момент катастрофы — Александр Притоцкий — нарушил главную заповедь штурмана: «С судном «на ты», с морем — «на вы».

Однако сегодня защита настаивает в суде на том, что неправомерно отправлен в колонию не только экс-капитан Анатолий Борисов, который уволился с «Дальнего Востока» почти за три месяца до катастрофы. Адвокаты заявляют о невиновности первого заместителя генерального директора ООО «Магеллан» Алексея Васина, гендиректора по безопасности мореплавания Александра Кудрицкого, начальника отдела безопасности мореплавания и наблюдения за рыбопромысловым флотом ФГБУ «Сахалинрыбвод» Николая Харченко и госинспектора СВТУ «Росрыболовства» Александра Никодименко.

Защита в суде требует в первую очередь изменения осужденным меры пресечения — вместо содержания под стражей подписку о невыезде и домашний арест.

Адвокат экс-капитана судна Анатолия Борисова заявил о том, что с Борисовым был заключен контракт лишь на перегон БАТМ «Дальний Восток» из южно-корейского Пусана во Владивосток после ремонта. Борисов благополучно сдал БАТМ капитану Александру Притоцкому, после чего вся ответственность за состояние судна легла на плечи последнего.

Есть вопросы к приговору у защиты и по поводу первого заместителя генерального директора ООО «Магеллан» Алексея Васина.

Почему-то, по словам адвокатов, его в ходе следствия, а затем и суда, посчитали генеральным директором компании. Между тем он был лишь первым заместителем. Более того — он начал работать в компании только 27 января 2015 года, когда БАТМ «Дальний Восток» уже находился на промысле. Васина не знает ни один капитан компании, никто из капитанов не получал распоряжения выполнять команды Васина, он занимался, по версии защиты, совсем другими делами — финансовыми, экономическими и правовыми вопросами. В круг его обязанностей никогда не входили ни безопасность мореплавания, ни управление судами, ни снабжение судов аварийно-спасательным имуществом.

Читайте также: Дело о крушении БАТМ «Дальний Восток»: приговор породил еще больше вопросов

Несогласны с приговором суда первой инстанции и другие осужденные. Они просят отменить приговор и вынести новое решение.

Как сообщало ИА REGNUM , 2 апреля 2015 года в Охотском море произошло кораблекрушение БАТМ «Дальний Восток». Погибли 69 моряков, в том числе капитан судна Александр Притоцкий.

БАТМ «Дальний Восток» построен в 1989 году на Черноморском судостроительном заводе в г. Николаеве.

Длина судна 104,5 метра, ширина — 16,03 метра. Грузоподъемность трюма — 1364 тонн рыбной продукции. Тип судна — рыбоперерабатывающая база, ледовый класс L2 —судно имеет право работать самостоятельно в разреженных льдах.

За свою историю БАТМ несколько раз менял владельца. В 2014 году его приобрело ООО «Магеллан».

2 апреля 2015 года в 06:12 (время камчатское) первым к месту катастрофы подошел траулер «Гранит». Его капитан был назначен координатором спасательной операции. С борта «Гранита» была получена информация о том, что «Дальний Восток» лежал на правом борту еще несколько минут, затем затонул.

Подъему людей из воды мешала непогода — ни одно из подоспевших на помощь судов не смогло спустить шлюпку.

К месту трагедии подтянулись другие суда— всего 25 торговых и промысловых судов. Начался подъем людей из воды.

Как отмечали моряки, участвовавшие в спасательной операции, людей поднимали со спасательных плотов и из воды. Некоторые были в гидрокостюмах, некоторые без костюмов и даже без спасательных жилетов. Самостоятельно подняться по штормтрапам или воспользоваться поданными на линях спасательными кругами люди не могли — все они получили сильнейшее переохлаждение, почти все были или в бессознательном, или в полубессознательном состоянии, обморожены и обессилены.

Погибший капитан Александр Притоцкий был поднят из воды без гидрокостюма.

После 9:00 утра живых людей в воде не осталось. К 12:00 не осталось видимых в воде тел. В районе крушения моряки с судов, участвовавших в спасательной операции, видели плоты без людей, пустые гидрокостюмы, пустые спасательные жилеты.

Адвокат одного из подсудимых Евгений Ефимчук сообщил корреспонденту ИА REGNUM , что следствие, а затем и суд проигнорировали важные доказательства, добытые стороной защиты и свидетельствующие о том, что никаких дополнительных нештатных прорезей в борту судна в ходе ремонта в Пусане сделано не было. ООО «Магеллан» заказало и оплатило экспертизу, которую провели непосредственно под водой: спустили глубоководный аппарат и сфотографировали в высоком разрешении судно, лежащее на дне. На фото видно, что нештатных отверстий в борту нет.

О том, что причиной гибели БАТМ «Дальний Восток» стали неграмотные действия капитана Притоцкого, заявляют сегодня и выжившие члены экипажа погибшего судна.