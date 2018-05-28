Якутск, 28 мая, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Глава Якутии Егор Борисов 28 мая заявил о том, что покидает должность руководителя региона. Своё решение он назвал добровольным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Егор Борисов на ПМЭФ-2018

«Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий по собственному желанию», — сказал Егор Борисов журналистам, пояснив, что считает необходимой ротацию кадров на любом уровне. Сегодня назрел тот момент в Якутии. Избран президент Российской Федерации на новый шестилетний срок. Поставлены абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен новый руководитель».

Теперь уже бывший глава Якутии считает, что выборы главы региона необходимо провести осенью 2018 года. Жителей республики Егор Борисов поблагодарил за доверие, президента России Владимира Путина — за поддержку и понимание, представителей органов власти региона — за сотрудничество.

Имя кандидата, выбранного на замену, покидающий своё кресло глава Якутии не назвал, но заверил, что это будет не варяг.

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Напомним, Егор Борисов руководил Якутией с июня 2010 года. Родился Егор Афанасьевич 15 августа 1954 года в селе Чурапча Якутской АССР. После окончания школы работал механиком, затем занимал должность второго секретаря райкома КПСС и председателя районного совета народных депутатов. В 1991 году Егор Борисов назначен заместителем министра сельского хозяйства республики, в 1998 году — министром. В 2000 году он возглавил Якутский НИИ сельского хозяйства, где и работал до назначения главой республики.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные СМИ в последнее время особенно часто предсказывали отставку Егора Борисова со ссылкой на собственные источники, приближённые к федеральному руководству. В качестве возможных причин отстранения от должности главы Якутии указывались скандал с его участием на борту самолёта «Аэрофлота», низкий процент голосов за Владимира Путина в республике на выборах президента России (и самый высокий по стране — более 27% — за коммуниста Павла Грудинина), проблемы с бюджетом, срыв сроков расселения из аварийного жилья и прочие.

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Весной 2018 года «трансляции в эфир» слухов о скорой отставке главы Якутии Егора Борисова резко участились. Если сначала эта информация появлялась раз в три-четыре месяца, потом ежемесячно, то в апреле-мае отставку Борисову предсказывали почти каждую неделю. Сам Борисов эту информацию опровергал.

«Насчёт 2019 года. Наверное, многие торопятся, как быть со мною. Но я никуда не тороплюсь, мне положено работать. Я дал слово перед своим народом поработать, выполнить свою программу, чем и занимаюсь», — заявлял глава Якутии.

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