Москва, 11 апреля, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Россия первой отправит экспедицию на Марс с участием человека, в этом убеждены 40% респондентов, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Экспедиция

Лидерству США в подготовке миссии на Марс отдали предпочтение лишь 13% респондентов, при этом некоторую вероятность (6%) отправки экспедиции опрошенные допустили по отношению к Китаю, а еще 3% высказали мнение, что на Марс отправится международная экспедиция.

При этом 1% сообщили, что первым, кто отправит людей на Марс, станет глава американской космической компании SpaceX Илон Маск.

Отмечается, что доля затруднившихся ответить на вопрос составила 35%.

Одновременно специалисты ВЦИОМ поинтересовались у жителей России, возможны ли в ближайшие 100 лет крупные космические события. На что «только 5% опрошенных выразили опасения, что через 100 лет может остыть Солнце или же Земля будет захвачена инопланетной цивилизацией».

Аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев пояснил, что взгляды жителей России на освоение космоса остаются достаточно консервативными, и часто они не допускают «мысль о совместных победах нескольких стран».

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5−6 апреля посредством телефонного интервью, в нем приняли участие жители России в возрасте от 18 лет.