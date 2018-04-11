Москва, 11 апреля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Существующую систему в России придется перестраивать для того, чтобы выстоять, в связи с этим представители элиты должны либо встать в строй, либо мягко отойти, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Сергей Кургинян в программе «Время покажет»

По словам Кургиняна, для того чтобы оградить себя от серьезного конфликта с Западом, ему нужно объяснить, что его «приз» под названием Россия, который он получил после проигрыша России в холодной войне, для него потерян навсегда, а русский народ, несмотря на весь потребительский лоск, готов сражаться и отстаивать свои идеалы и интересы так же, как во время Великой Отечественной войны.

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Элита же России должна либо встать на эти рельсы, либо, если кто-то этого не хочет, мирно отойти в сторону и не мешать осуществлять системные трансформации в стране, которые жизненно необходимы для выживания и выстаивания в новой холодной войне.

«Мы не хотим ничего плохого, мы просто говорим, что поскольку систему придется перестраивать, это надолго, будет война сейчас или нет, поскольку экономику сейчас придется перестраивать и так далее, будьте добры, или становитесь в один ряд, или отойдите мирно в сторону. Мы не хотим никаких серьезных конфликтов, мы хотим единства нации и самого мягкого метода, позволяющего нам выстоять, а выстаивать нам придется комплексно», — заявил политолог.

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