Ярославль, 11 апреля, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Предложение принимать мусор из Москвы поступило нескольким регионам. Об этом заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Полигон «Скоково»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Миронов заявил, что на ярославском полигоне «Скоково» может быть размещено до 200 тыс. тонн отходов в год из столичного региона, за это область получит 500 млн рублей. Однако речь идет не только о Ярославской области.

«Вопрос с размещением в Московской области твердых коммунальных отходов на сегодня стоит очень остро. Поэтому правительство города вышло к нам с просьбой о помощи в размещении отходов. Подчеркну при этом, что речь идет не только о нашем регионе. Обращение о содействии поступило и к другим областям», — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Дмитрий Миронов не уточнил, какие именно области получили такое предложение. По мнению ярославского губернатора, объем мусора, размещаемого в регионе, «будет небольшим», а взаимодействие в этом вопросе будет иметь временный характер.