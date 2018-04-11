Оренбург, 11 апреля, 2018, 09:55 — ИА Регнум. В Оренбурге движение «Весна» выступает с инициативой провести 1 мая монстрацию. Монстранты планируют пройти своей колонной в общем первомайском шествии. Но с профсоюзами пока свою идею инициаторы не обсуждали, сообщил в эфире «Эха Москвы» лидер движения «Весна» в Оренбурге Роман Котерев.

Василий Суриков. Римский карнавал. 1884

В соцсети появилась страница, посвящённая монстрации. Также создан и телеграм-канал. На этих ресурсах инициаторы заявили, что им надоели традиционные первомайские демонстрации с их устаревшим партийным пафосом и набившими оскомину первыми лицами. Поэтому 1 мая они выйдут на свою, альтернативную акцию с абсурдными лозунгами и транспарантами.

«Ни движение профсоюзов, ни рабочий класс не будут использованы для достижения каких-то политических целей. Наш хэппенинг — это аполитичная фантасмагория во славу радости и любви к окружающей действительности!» — подчеркнули инициаторы.

Между тем организаторы демонстрации в честь 1 Мая — Федерация организации профсоюзов Оренбургской области — настроены на традиционное празднование с проведением шествия и митинга под утверждённым уже лозунгом «За достойный труд и справедливую социальную политику!».

«Что касается выдвигаемых сегодня инициатив. Мы открыты для всех, кто разделяет наши лозунги, нашу позицию. Такое движение, как монстрация, имеет весьма непонятный подтекст для окружающих. Всё-таки наше мероприятие (демонстрация) имеет чётко выраженную идеологию, связанную с человеком труда. В чём идеология данного мероприятия (монстрации), нам не совсем понятно. Что это? Насмешка? Высмеивание чего-то? Там ни слова о труде, о людях труда, о тех проблемах, которые сегодня мы как профсоюзы заявляем. Поэтому мы к этому явлению будем относиться с осторожностью», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель Федерации организации профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков.

Также он признался, что его как председателя профсоюзной организации забавляет, что «Весна» готова с профсоюзами совместно проводить мероприятие. Чтобы делать такие заявления, сначала надо встречаться с организаторами.

«Если настрой мероприятия таков, как в прошлых годах в Новосибирске и других городах, то в таких акциях на уровне «Дом-2» мы участвовать не будем!» — подчеркнул Чирков и впоследствии добавил, что монстрация и демонстрация пройдут отдельно и в одном потоке сливаться не будут.

В свою очередь инициаторы монстрации на созданных информационных ресурсах, анонсируя мероприятия, отметили, что главная цель акции — выразить себя, выступая с абсурдистскими и одновременно концептуальными плакатами. Акция включает в себя создание костюмов, и импровизированные действия во время шествия. Здесь находят свое отражение как интернет-мемы, так и последние события социально-культурной жизни. Монстрация — это способ заявить о себе максимально абсурдно и креативно, прикоснуться к современному искусству и стать его частью. Первая акция была организована молодёжью Новосибирска 1 мая в 2004 году и с тех пор проводится ежегодно.

Добавим, в 2017 году в большинстве городов России, где подавались уведомления на проведение 1 мая шуточных шествий — монстраций, организаторы и власти согласовали их. Заявки на проведение шествий были поданы в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Пензе, Перми, Хабаровске, Ярославле. В Новосибирске монстрацию заявили как культурное мероприятие, что позволило участникам надевать маски. В Перми профсоюзы отклонили предложение монстрантов идти единой праздничной колонной. В Екатеринбурге в 2017 году монстрацию заявили на 14 мая, но она не состоялась — акцию не удалось согласовать с местными властями.