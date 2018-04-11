Москва, 11 апреля, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Ряд производителей бытовой техники и электроники изучает возможность повышения закупочных цен на фоне ослабления рубля. Об этом 11 апреля пишет «Коммерсантъ»."На фоне ослабления курса рубля к основным валютам некоторые производители бытовой техники и электроники изучают возможность повышения закупочных цен», — говорится в сообщении. Так, российское представительство Candy Hoover Group проинформировало примерно 50 партнеров о возможном увеличении цены на отгрузки продукции, сообщил гендиректор представительва Глеб Мишин. Он добавил, что товарного запаса в торговых сетях хватит на месяц, но в случае лавинообразного спроса продавцы могут пересмотреть цены раньше. Представитель сети «М.Видео» Валерия Андреева сообщила, что производители объявили о планах по увеличению закупочных цен на 5−10%, не уточнив, о каких именно произволителях идет речь. Сеть прикладывает усилия для сохранения текущих розничных цен и ведет переговоры с поставщиками, пояснила она. Директор по дистрибуции Merlion Татьяна Скокова отмечает, что рост курса доллара может повлечь повышение стоимости товаров, цена на которые фиксируется и рассчитывается в долларах. Это комплектующие для ПК, некоторые бренды ноутбуков, смартфонов и планшетов, серверное и другое телекоммуникационное оборудование. При этом на первых этапах кризис ударит по посредникам, а не по потребителям, считает руководитель по стратегическим коммуникациям Hi-Tech Mail.ru Антон Спиридонов. Он отмечает, что производители компьютеров и смартфонов могут пересмотреть отпускные цены через полтора-два месяца.

Иван Шилов ИА REGNUM Курс рубля

Читайте также: Как закалялся рубль

Вместе с тем участники рынка считают, что на розничных ценах на смартфоны и другую электронику динамика курсов валют в ближайшее время не отразится. Так, в «Евросети», МТС и «Связном» в ближайшее время не ожидают изменения цен.

В Inventive Retail Group отметили, что цены остаются без изменений, компания следит за ситуацией на рынке и готова оперативно реагировать при необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее курс российского рубля показал резкое снижение. Так, 10 апреля стоимость одного доллара США приблизилась к 63 рублям впервые с декабря 2016 года. По отношению к евро рубль также ослабевает — курс уже превышает 78 рублей за один евро.

Читайте также: В Госдуме обвиняют ЦБ и правительство в обвале курса рубля