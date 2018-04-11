Дамаск, 11 апреля, 2018, 09:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки из сирийского города Дума (Восточная Гута) было выведено почти четыре тысячи боевиков и членов их семей, сообщили 11 апреля в Минобороны РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

«За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» было выведено 3916 боевиков и членов их семей», — говорится в сообщении.

Боевики перевезены на 96 автобусах на север провинции Алеппо. На всем протяжении маршрута безопасность экстремистов обеспечивали сирийские полицейские при содействии российского Центра по примирению сторон, а также представители Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

В оборонном ведомстве отметили, что в ходе вывода группировки «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Думы боевики сдали более 400 единиц оружия, в том числе пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки.

Всего с 1 апреля 2018 года из сирийской Думы было выведено почти 12 тыс. боевиков и членов их семей, а с начала открытия гумкоридоров Восточную Гуту покинули более 165 тыс. сирийцев.

Напомним, за сутки 9 апреля из Думы через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» вышли более 3,6 тыс. боевиков и их родственников. В Минобороны сообщили, что обстановка в городе стабилизировалась, боевые действия не ведутся.

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