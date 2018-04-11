Дамаск, 11 апреля, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Вашингтон может нанести по Сирии удар крылатыми ракетами «Томагавк» и AGM-86, они могут обойти размещенные на территории страны российские ЗРК С-300В4 и С-400, пишет американское издание The National Interest.

Пуск ракеты AGM-86 c американского бомбардировщика B-52

Кроме того, США могут задействовать самолеты-невидимки и стратегические бомбардировщики — стелс-бомбардировщики B-2 Spirit и истребители-невидимки F-22 Raptor. Их российские ПВО могут обнаружить.

В случае начала военных действий, Москва также может ответить крылатыми ракетами Х-101 и «Калибр». По мнению экспертов издания, Россия может нанести ответный удар по базам США и их союзников на Ближнем Востоке, а также в Европе.

Ракетами Х-101 вооружены стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а крылатые ракеты «Калибр» — морского базирования.

Напомним, ранее в апреле на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус подошел американский эсминец Donald Cook. Он оснащен 60 ракетами Tomahawk, сообщали СМИ.

Постпред России при ООНВасилий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что США предупреждены о серьезных последствиях в случае удара по Сирии. Американские ВМС, напомним, готовы атаковать Сирию под предлогом применения Сирийской арабской армией химического оружия.

Никаких доказательств химатаки не зафиксировали ни врачи в Думе (Восточная Гута), ни российские военные. Тем не менее в США не исключают удара по Сирии, основываясь на «доказательствах», представленных печально известной своими фейками организацией «Белые каски».