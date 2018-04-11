Москва, 11 апреля, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Нужно разойтись с Западом, чтобы избежать ядерной войны, потому, как всякое сближение с ним ее вероятность только усугубляет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сергей Кургинян

Политолог поделился личной историей, которую рассказал ему бывший председатель КГБ СССР Владимир Крючков касательно его разговора с Юрием Андроповым.

«Я очень дружил с Владимиром Александровичем Крючковым, мне очень его не хватает, и он мне рассказал личную историю, что… он стал руководителем первого главного управления разведки. И вот Андропов приехал к нему в Ясенево и говорит: «А скажи, Володя, может быть атомная война?» Крючков говорит: «Я ему ответил как-то так автоматически и потом пожалел, что так банально ответил: «Пока есть Советский Союз, ее не может быть», а теперь, говорит, в 1998 году, я думаю, что я прав был, это существование двух идеологических миров с ясно альтернативными смыслами, эта стратегическая биполярность и удерживала мир, а теперь возникает новая ситуация», — отметил политолог.

По его словам, в те годы невозможно было бы представить, чтобы Юрий Андропов, будучи в должности генерального секретаря, на каком-либо пленуме ЦК или съезде подробно стал бы обсуждать, куда и каким оружием СССР будет наносить удары. А теперь, в нынешней ситуации «сближения» с Западом, мы это увидели.

«Мы это увидели, когда Владимир Владимирович Путин прямо говорит, чем, как и куда… Значит, мы в гораздо худшей ситуации, и то, что мы сблизились, на самом деле ухудшило ситуацию. Так я все время говорю, давайте разойдемся на нормальное расстояние. Как говорят, фрак чем хорош? Нельзя ни драться, ни обниматься! Разойдемся так, чтобы в итоге всего этого дела биполярность идеологическая и иная спасли мир от буквального ядерного уничтожения. Чем больше будем сближаться, тем хуже», — закончил мысль эксперт.

Отметим, что добровольный отказ России от идеологического противостояния с Западом в форме отказа от СССР привел к тому, что Россия не только не была принята в «европейскую семью», но, наоборот, стала одним из злейших врагов для Запада, которого можно демонизировать любым способом.

Читайте также: Кургинян: Запад презирает Россию, потому что чувствует в ней слабину