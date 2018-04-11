Барнаул, 11 апреля, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Детство, наполненное ужасом и страданиями, помнят 327 жителей Алтайского края, хотя ещё пять лет назад их было 500. Сегодня, 11 апреля, в часть отмечаемого Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей на барнаульском мемориале Славы состоялась церемония возложения цветов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ворота

Как известно, 11 апреля 1945 года в самом крупном из немецких лагерей смерти — Бухенвальде — произошло вооружённое восстание заключённых. В переводе с немецкого «Бухенвальд» означает «буковый лес». Но с лета 1937 года это слово связывают не с красотами Веймара, а с мучениями и гибелью десятков тысяч людей. Впоследствии в Бухенвальде появились своё помещение для пыток и комната для расстрелов. За время существования концлагеря через него прошли около 250 000 человек, около 56 000 из которых были уничтожены, в том числе 19 000 советских военнопленных. Восстание помогло спасти более 21 000 человек, включая 914 детей.

Большинство выживших узников, которые пришли сегодня вспомнить погибших, тоже были детьми, когда оказались за колючей проволокой. Например, руководителю барнаульской организации малолетних узников фашистских лагерей Алле Лучининой исполнился всего год, когда она попала в лагерь Озаричи в Белоруссии. В интервью ГТРК «Алтай» она рассказала, что всех жителей её села отправили туда в самом начале войны за убийство одного немецкого солдата.

«Маму и брата каждый день угоняли на работу: с раннего утра и до поздней ночи разминировать поля. Они ползли, кто-то взрывался. Сколько погибло — столько и погибло, никто их не хоронил. В самом бараке за ночь умирало человек по пять. Тела лежали до тех пор, пока не разложатся», — делится страшным воспоминанием Алла Лучинина.

Фотография с уложенными на прицепе трупами узников Бухенвальда сегодня хранится в Национальном архиве Вашингтона. Фотограф Адреан Милер

Говорит, что перед глазами до сих пор стоит барак, возле которого до самой почти крыши лежали трупы один на другом.

«Потом приходил трактор и сгребал их всех в яму», — делится пережитым бывшая узница Алла Лучинина.

Известно также, что время от времени некоторых детей в Бухенвальде группами забирали и по две недели держали в специальных боксах, подкармливали, содержали в чистоте. А потом брали у них кровь для спасения раненых немецких офицеров. Предпочитали младенцев, новорожденных обескровливали до смерти.

«Нас было пятеро детей, я самая старшая была, восемь лет. Там нас, детей живых, бросали в огонь, я плакала. Пятому братишке было два месяца, лежал на полу. Он не знал, что его ждёт», — говорит бывший узник концентрационного лагеря Елена Завацкая.

Ужасов Освенцима, Маутхаузена, Равенсбрюка, Бухенвальда, детского концлагеря Саласпилс на территории Латвии и многих других концлагерей не забыть никогда — миллионы невинных душ были покалечены, загублены, сожжены.

Узники фашистских лагерей

Особый краеведческий час «Забвению не подлежит» проведёт сегодня Алтайский государственный краеведческий музей. Участники мероприятия смогут познакомиться с Татьяной Хариной — хранителем семейного архива узницы концлагеря Равенсбрюк Ефросиньи Сергеевны Цепенниковой (1902—2002 годы).

Сохранились материалы, воссозданные по воспоминаниям выживших узников концлагерей — уроженцев Алтайского края. Это одежда узниц женского концлагеря Равенсбрюк, жетон узника Бухенвальда, а также персональные карточки военнопленных других концлагерей, полученные из рассекреченных архивов.

Также, по словам сотрудников музея, гости смогут ознакомиться с мультимедийной презентацией «Бухенвальд глазами современника», созданной историком-краеведом Галиной Белоглазовой под впечатлением посещения мемориального комплекса в Бухенвальде в наши дни.

Напомним, Бухенвальд был самым крупным лагерем смерти. Преступным медицинским экспериментам и пыткам его узников подвергали долгих восемь лет.