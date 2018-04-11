Баку, 11 апреля, 2018, 08:40 — ИА Регнум. В Азербайджане начались внеочередные президентские выборы: участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

ИА REGNUM Выборы

Голосование продлится до 19:00 по местному времени (18:00 мск). На 5641 участок в 125 округах могут прийти более 5,3 млн избирателей.

В избирательные бюллетени внесены фамилии восьми кандидатов, включая действующего главу Азербайджана Ильхама Алиева, его кандидатуру выдвинула правящая партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»).

В порядке самовыдвижения баллотируется Захид Орудж, еще шесть кандидатов выдвинули партии и общественные объединения: Араз Ализаде (Социал-демократическая партия Азербайджана), Гудрат Гасангулиев («Единый Народный фронт Азербайджана»), Фарадж Гулиев («Движение национального возрождения»), Хафиз Гаджиев («Современный Мусават») и Сардар Мамедов (Демократическая партия Азербайджана).

Рази Нуруллаева выдвинула «Инициативная группа фронтистов»

Выбирать главу государства будут и граждане Азербайджана, находящиеся за пределами страны: 41 избирательный участок открыт в диппредставительствах республики.

В России работает три участка: в здании посольства в Москве, а также генконсульствах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.