Вашингтон, 11 апреля, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили «угрозу» со стороны России и Ирана на Ближнем Востоке, об этом говорится в заявлении Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сообщается, что Аль Тани находится с официальным визитом в Вашингтоне. На встрече глава США и эмир Катара обсудили региональные вопросы, в том числе Сирию, Йемен и Иран.

«Президент и эмир обсудили иранское и российское пагубное влияние, в том числе роль Ирана и России в борьбе с жестокостями режима Асада; угрозу, которую Иран и Россия представляют для региональной стабильности», — говорится в заявлении.

Кроме того, Трамп и Аль Тани обсудили пути расширения сотрудничества между двумя странами по этим вопросам, а также «препятствия на пути к восстановлению единства» в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

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По итогам переговоров была достигнута договоренность о важности единства стран ССАГПЗ (входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) для снижения угрозы безопасности и обеспечения процветания жителей региона.

Напомним, ранее в некоторых оппозиционных сирийских интернет-порталах появилась информация о «химической атаке», якобы совершенной в ночь на 8 апреля в городе Дума (Восточная Гута, Сирия), которую позже распространили западные СМИ.

Западные политики и дипломаты, включая глав государств, обвинили в этом не только официальный Дамаск, но также Россию и Иран, не предоставив при этом никаких доказательств.

Президент США Дональд Трамп обещал в течение 48 часов принять решение об ответных мерах на несуществующую химатаку. 10 апреля представитель американских ВМС Кло Морган заявил, что в Сирию направляется боевая эскадра во главе с ударным атомным авианосцем Harry Truman.

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