Красноярск, 11 апреля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Численность населения городского округа города Красноярска на 1 января 2018 года составила 1 091 634 человека, в том числе городского населения — 1 090 811 человек, сельского населения — 823 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 апреля, в Красноярскстате, по сравнению с 1 января 2017 года численность населения увеличилась на 7840 человек. В том числе на 2999 человек за счёт естественного прироста, на 4841 человека — за счёт миграционного прироста.

По данным статистиков, среднегодовая численность населения городского округа Красноярска за 2017 год составила 1 087 714 человек.

Добавим, Красноярск является одним из трёх сибирских городов-миллионников (также более миллиона человек проживают в Новосибирске и в Омске — прим. ИА REGNUM ). Красноярский край, согласно данным Новосибирскстата, является в Сибири регионом-лидером по средней заработной плате (40 617 руб.). Красноярск считается крупным промышленным, транспортным, научным и культурным центром Восточной Сибири.

Однако есть в краевом центре и существенная проблема. Местные жители называют Красноярск городом «чёрного неба». По мнению некоторых красноярцев, в городе складывается катастрофическая экологическая ситуация из-за выбросов промышленных предприятий, ТЭЦ, транспорта.

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В 2017 году Красноярск прожил под «чёрным небом» (в неблагоприятных метеоусловиях) 43,5 дня, в 2016 году — 58 дней. Горожане уже трижды выходили на митинги «За чистое небо». В марте 2017 года к акции протеста присоединились порядка 2000 красноярцев, в декабре 2017 года — около 700 человек. Третий митинг состоялся 7 апреля 2018 года. По оценкам организаторов, в нём приняли участие около 3000 человек, однако в ГУ МВД по краю насчитали порядка 700 митингующих. По данным ряда местных СМИ и красноярских телеграм-каналов, к акции протеста присоединились около 1,5−2 тыс. человек.

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Стоит также отметить, что федеральные власти в курсе экологических проблем Красноярска. 7 февраля 2018 года столицу края посетил президент РФ Владимир Путин и провёл совещание по экологической тематике.

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